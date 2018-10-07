Chớ dại nói xấu, hãm hại 3 con giáp này kẻo tự rước họa vào thân, tiền mất tật mang

Tỵ sống có trước có sau nhưng một khi bị ‘chơi xấu’ họ sẽ không để yên cho những người hãm hại mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì ăn miếng trả miếng, nhớ lâu thù dai nên nếu “lỡ dại” đắc tội với những con giáp sau bạn hãy chuẩn bị tinh thần để nhận đòn đáp trả của họ.

Một khi nhắc đến Tỵ người ta sẽ nhớ ngay đến sự khôn ngoan, sắc sảo và cả sự cá tính. Con giáp này luôn nỗ lực không ngừng để có được cuộc sống sung túc, đủ đầy cho gia đình. Mặc khố khó, gian truân họ cũng không quản ngại miễn sao kiếm tiền chân chính và có cơ hội thăng tiến rộng mở.

Chính vì xem trọng tình nghĩa nên Tỵ sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai gây khó dễ, thương tổn đến gia đình mình. Thế nên, nếu trót dại gây thù chuốc oán với Tỵ bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn mưa đáp trả kịch liệt từ con giáp này.

Nếu một ngày phát hiện mình đang bị hãm hại Mão sẽ chẳng nể mặt mà vạch trần tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Điềm đạm, lương thiện và khiêm tốn nên Mão được lòng mọi người xung quanh. Nhờ có mối quan hệ rộng nên mỗi khi gặp phải chuyện không hay Mão nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Dễ tính là thế nhưng một khi bị động chạm đến lòng tự tôn Mão sẽ “trở mặt” ngay lập tức.

Nếu bị ganh ghét, nói xấu Mão sẽ chẳng thèm chấp nhặt vì họ hiểu rằng thay vì sống cho người khác mình chỉ cần sống sao để bản thân vui vẻ là đủ. Tuy nhiên, nếu một ngày phát hiện mình đang bị hãm hại Mão sẽ chẳng nể mặt mà vạch trần tất cả. Khi nào đối phương phải bẽ mặt với tất cả mọi người Mão mới hả dạ.

Nếu muốn nhận được sự thứ tha của Thìn tốt nhất bạn nên thẳng thắn nhận sai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có trí nhớ rất tốt, đúng như câu nói “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Hôm nay Thìn có thể nhẫn nhịn trước những kẻ ức hiếp, phá hoại mình nhưng cả đời này họ sẽ luôn ghi lòng tạc dạ về mối nghiệt duyên hiện tại.

Thế nên, nếu muốn nhận được sự thứ tha của Thìn tốt nhất bạn nên thẳng thắn nhận sai, cúi đầu nhận lỗi kẻo khó lòng sống yên ổn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.