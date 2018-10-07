Top con giáp của nả chất đống, bước ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu trong 3 tháng cuối năm 2018

Tâm linh - Tử vi 07/10/2018 13:33

Từ tháng 10 trở đi 3 con giáp sau sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống sung sướng, an nhàn, chỉ việc nằm ngửa mà ăn khiến ai cũng ganh tỵ.

Nhờ được bề trên nuông chiều nên 3 con giáp sau sẽ tha hồ hốt vàng hốt bạc, đếm mãi cũng không hết tiền.

Top con giáp của nả chất đống, bước ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu trong 3 tháng cuối năm 2018 - Ảnh 1
Không chỉ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà Sửu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, công thành danh toại - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Sửu

Sửu là con giáp cần cù, chịu thương chịu khó và vô cùng trách nhiệm. Họ cẩn thận, chu đáo nên hiệu quả công việc cao, được cấp trên hết lòng tin tưởng, cất nhắc. Những tháng đầu năm 2018 con giáp này gặp phải quá nhiều vận hạn, khiến cuộc sống của họ khốn đốn trăm bề. Thế nhưng, chỉ cần bước chân vào tháng 10 cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới.

Không chỉ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà Sửu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, công thành danh toại. Tình duyên của Sửu cũng hạnh phúc như ý, thoải mái du lịch bên người mình yêu mà không cần phải lo lắng tiền bạc.

Top con giáp của nả chất đống, bước ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu trong 3 tháng cuối năm 2018 - Ảnh 2
Không cần phải lo lắng về tiền bạc, thoải mái mua sắm mà không cần xem giá chính là cuộc sống Dậu nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất khéo léo trong giao tiếp nên được lòng nhiều người. Cũng nhờ thế mà họ được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp thương yêu mà tạo mọi điều kiện để hoàn thành tốt công việc. Thu nhập của Dậu sẽ tăng theo cấp số nhân từ giữa tháng 10/2018 từ những thành tựu trong sự nghiệp và cả nghề tay trái của mình.

Không cần phải lo lắng về tiền bạc, thoải mái mua sắm mà không cần xem giá chính là cuộc sống Dậu nắm chắc trong tay.

Top con giáp của nả chất đống, bước ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu trong 3 tháng cuối năm 2018 - Ảnh 3
Tháng 10 tới Mão hãy chớp lấy vận may hiếm có trời cho mình bởi nó có thể giúp bạn đổi đời sau một đêm, mở mắt đã thấy mình là đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mão

Khôn khéo, có chí tiến thủ nên không khó để Mão có được thành công trong sự nghiệp. Dù làm công ăn lương nhưng Mão dùng tất cả tâm huyết như là làm cho chính mình. Tốt tính, hiền lành nên Mão thường bị đồng nghiệp ganh ghét, đố kỵ mà bày trò hãm hại.

Nhờ có quý nhân luôn thầm giúp sức, nâng đỡ nên Mão luôn bình yên, tai qua nạn khỏi và từng bước khẳng định mình. Đặc biệt, tháng 10 tới Mão hãy chớp lấy vận may hiếm có trời cho mình bởi nó có thể giúp bạn đổi đời sau một đêm, mở mắt đã thấy mình là đại gia.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Lấy được vợ thuộc top con giáp này, chồng làm ăn khấm khá, sớm muộn gì tiền cũng chất đầy nhà

Lấy được vợ thuộc top con giáp này, chồng làm ăn khấm khá, sớm muộn gì tiền cũng chất đầy nhà

3 con giáp này sẽ mang lại phúc lộc, may mắn cho chồng con. Đàn ông nào cưới được cả đời phú quý, muốn nghèo cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 3 con giáp giàu có con giáp may mắn top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 48 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 54 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng