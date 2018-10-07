Top con giáp của nả chất đống, bước ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu trong 3 tháng cuối năm 2018

Nhờ được bề trên nuông chiều nên 3 con giáp sau sẽ tha hồ hốt vàng hốt bạc, đếm mãi cũng không hết tiền.

Không chỉ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà Sửu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, công thành danh toại. Tình duyên của Sửu cũng hạnh phúc như ý, thoải mái du lịch bên người mình yêu mà không cần phải lo lắng tiền bạc.

Sửu là con giáp cần cù, chịu thương chịu khó và vô cùng trách nhiệm. Họ cẩn thận, chu đáo nên hiệu quả công việc cao, được cấp trên hết lòng tin tưởng, cất nhắc. Những tháng đầu năm 2018 con giáp này gặp phải quá nhiều vận hạn, khiến cuộc sống của họ khốn đốn trăm bề. Thế nhưng, chỉ cần bước chân vào tháng 10 cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới.

Không cần phải lo lắng về tiền bạc, thoải mái mua sắm mà không cần xem giá chính là cuộc sống Dậu nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất khéo léo trong giao tiếp nên được lòng nhiều người. Cũng nhờ thế mà họ được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp thương yêu mà tạo mọi điều kiện để hoàn thành tốt công việc. Thu nhập của Dậu sẽ tăng theo cấp số nhân từ giữa tháng 10/2018 từ những thành tựu trong sự nghiệp và cả nghề tay trái của mình.

Không cần phải lo lắng về tiền bạc, thoải mái mua sắm mà không cần xem giá chính là cuộc sống Dậu nắm chắc trong tay.

Tháng 10 tới Mão hãy chớp lấy vận may hiếm có trời cho mình bởi nó có thể giúp bạn đổi đời sau một đêm, mở mắt đã thấy mình là đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mão

Khôn khéo, có chí tiến thủ nên không khó để Mão có được thành công trong sự nghiệp. Dù làm công ăn lương nhưng Mão dùng tất cả tâm huyết như là làm cho chính mình. Tốt tính, hiền lành nên Mão thường bị đồng nghiệp ganh ghét, đố kỵ mà bày trò hãm hại.

Nhờ có quý nhân luôn thầm giúp sức, nâng đỡ nên Mão luôn bình yên, tai qua nạn khỏi và từng bước khẳng định mình. Đặc biệt, tháng 10 tới Mão hãy chớp lấy vận may hiếm có trời cho mình bởi nó có thể giúp bạn đổi đời sau một đêm, mở mắt đã thấy mình là đại gia.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.