Top con giáp tài vận bùng nổ, công việc suôn sẻ, tha hồ hưởng bổng lộc trong tháng 10/2018

Tâm linh - Tử vi 03/10/2018 16:06

Tháng 10 sẽ đón chào top con giáp sau bằng cơn mưa tài lộc, làm đâu thắng đó, may mắn hết phần thiên hạ.

Phúc phần đều có đủ giúp 3 con giáp sau tha hồ sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Chỉ cần nỗ lực kiếm tiền trong tháng 10 này họ đã có thể tha hồ tiêu pha, sống thoải mái đến chục năm sau.

Top con giáp tài vận bùng nổ, công việc suôn sẻ, tha hồ hưởng bổng lộc trong tháng 10/2018 - Ảnh 1
Tháng 10 này, Tý hãy chuẩn bị sẵn két sắt để đựng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý đứng đầu 12 con giáp, là người lanh lợi, khôn ngoan và luôn biết cách hoạch định đời mình. Dù không sinh ra trong gia đình giàu có, sang giàu nhưng Tý có thể tự mình vươn lên làm giàu, tự làm đại gia. Họ chẳng cần dựa dẫm vào ai, cũng không cần hãm hại ai mà cứ nỗ lực không ngừng nên chẳng mấy chốc gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Tháng 10 này, Tý hãy chuẩn bị sẵn két sắt để đựng tiền. Nhờ được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, nằm chơi cũng có tiền chảy vào nhà ào ào như thác đổ.

Top con giáp tài vận bùng nổ, công việc suôn sẻ, tha hồ hưởng bổng lộc trong tháng 10/2018 - Ảnh 2
Càng lương thiện, thuần khiết Tuất càng được nhận nhiều phúc đức trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn ngay thẳng, có trách nhiệm và luôn sống hết mình. Vẻ ngoài khó gần, lạnh nhạt là thế nhưng thực chất Tuất tình cảm, tốt bụng và rất ấm áp. Họ biết cách khiến những người bất hạnh trở nên hạnh phúc, biết cách ủi an để vực dậy tinh thần của một người.

Không chỉ tháng 10 năm nay, ngay cả 3 năm sau Tuất vẫn cứ may mắn, sung sướng như hiện tại. Càng lương thiện, thuần khiết Tuất càng được nhận nhiều phúc đức trời cho, làm ăn một vốn bốn lời, sự nghiệp vững chắc.

Top con giáp tài vận bùng nổ, công việc suôn sẻ, tha hồ hưởng bổng lộc trong tháng 10/2018 - Ảnh 3
Dậu cứ ra đến cửa là tiền rơi trúng đầu, có trốn đằng trời cũng không thoát vận tài lộc sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vì có số đại gia, sinh ra đã mang mệnh phú quý nên dù phải bôn ba khắp chốn để mưu sinh nhưng Dậu không hề chùn bước mà luôn dư sức vượt qua mọi khốn khó. Năm nay chính là thời điểm Dậu được nhận lấy phúc phần của mình. Họ cứ ra đến cửa là tiền rơi trúng đầu, có trốn đằng trời cũng không thoát vận tài lộc sáng chói.

Ngoài sự nghiệp, tình duyên của Dậu cũng viên mãn vẹn tròn. Họ và một nửa sẽ có một tình yêu sâu đậm, hạnh phúc. Càng về già Dậu càng giàu sang, sống sung sướng không thiếu thứ gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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