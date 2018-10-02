Sinh con thuộc 3 con giáp này, bố mẹ tha hồ hưởng giàu sang phú quý, cả đời sống trong nhung lụa

Con cái tuổi này sẽ mang lại phúc lộc cho cha mẹ, dù đang nghèo khổ cơ cực cũng nhanh chóng đổi đời, ăn nên làm ra.

Vận may của Ngọ không chỉ giúp người thân muốn gì được nấy mà còn khiến họ trở thành đại gia bạc tỷ. Dù chưa chạm ngưỡng 30 Ngọ đã có trong tay công danh sự nghiệp huy hoàng, địa vị cao trong xã hội khiến ai cũng thầm thán phục.

Bất kể là trai hay gái thì đứa trẻ tuổi Ngọ nào cũng mạnh mẽ, dứt khoát và tài phúc song toàn. Ngay từ khi mới lọt lòng Ngọ đã được xem là “của trời cho”, giúp bố mẹ làm ăn vượng phát, cả gia đình được thơm lây.

Nhờ được thần tài nuông chiều nên vía của Thìn sẽ giúp cha mẹ của họ sung túc đủ đầy, tiền chất đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chẳng cần hỏi tuổi hỏi tên, chỉ cần nhìn vào khí chất cao sang bạn đã dễ dàng đoán chính xác ai là người tuổi Thìn. Ở con giáp này toát lên thần thái hiếm ai có được, họ thông minh, sáng tạo và có khí chất của người lãnh đạo. Dù phải trải qua rất nhiều thử thách, chông chênh mới chạm tay vào thành công nhưng thứ Thìn nhận được luôn xứng đáng với công sức họ bỏ ra.

Nhờ được thần tài nuông chiều nên vía của Thìn sẽ giúp cha mẹ của họ sung túc đủ đầy, tiền chất đầy nhà. Sinh con tuổi này cuối đời mẹ cha có thể yên tâm vì có người cậy nhờ, phụng dưỡng chu đáo, nở mày nở mặt cho cả dòng họ.

Con giáp này nhanh chóng bước lên bục vinh quang, làm giàu khi còn rất trẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đây chính là con giáp mang lại vô số bổng lộc cho cha mẹ từ khi mới chào đời. Họ khiến công việc suôn sẻ, buôn may bán đắt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên gia đình ngày càng khấm khá. Dù được mẹ cha nuông chiều nhưng Dậu không hề ỷ lại mà luôn nỗ lực tự khẳng định mình. Nhờ thế con giáp này nhanh chóng bước lên bục vinh quang, làm giàu khi còn rất trẻ.

Dẫu có kết hôn, tập trung chăm sóc gia đình riêng của mình nhưng Dậu không bao giờ lơ là việc phụng dưỡng, quan tâm đến mẹ cha. Đây chính là điều khiến những người sinh thành, dưỡng dục họ cảm thấy tự hào nhất

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.