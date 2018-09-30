Top con giáp giàu bất chấp, sang vô đối, trong 3 năm tới sẽ là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền

Nhờ được thần tài chiếu cố 4 con giáp sau sẽ ngồi trên đống vàng, trải tiền mà ngủ, con cháu mấy đời xài thả ga cũng không hết tài sản mà họ làm ra.

Không chỉ thăng quan tiến chức, phúc lộc đầy nhà Thân còn khẳng định được vị thế trong lĩnh vực mình làm việc. Không ai không biết tên, nghe danh con giáp này. Tình duyên của Thân cũng đỏ như son, hạnh phúc viên mãn vô vàn.

Thân thông minh, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ nhưng những năm trước họ lại không hề may mắn trong công việc. Biết bao dự án, kế hoạch Thân nhúng tay làm đều tan tành, thất bại thảm hại khiến họ “tiền khô cháy túi”. Tuy nhiên, từ năm 2019 trở đi vận số của Thân sẽ khởi sắc đáng kể.

Vận may tài lộc giúp cuộc sống của Ngọ đủ đầy, sung túc và an nhàn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Ngọ

Phúc khí trời cho giúp Ngọ dễ dàng vượt qua những tai vạ trên trời rơi xuống, xui xẻo đến mấy cũng được hóa giải, bình an vô sự. Chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 1/2019 tiền sẽ chảy ào ào vào túi Ngọ, khiến con giáp này phải đau đầu suy nghĩ cất tiền ở đâu cho hết.

Vận may tài lộc giúp cuộc sống của Ngọ đủ đầy, sung túc và an nhàn vô cùng. Họ và gia đình sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch đắt đỏ, mua sắm thả ga không cần xem giá, muốn gì làm nấy.

Họ chưa bao giờ chùn bước trước thất bại, càng không ỷ lại vào ai nên luôn làm chủ đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

3 năm tới phúc phần của Hợi sẽ giúp họ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Có được thành công ấy ngoài được trời cho còn nhờ ở nỗ lực làm việc, học tập không ngừng nghỉ ở con giáp này. Họ chưa bao giờ chùn bước trước thất bại, càng không ỷ lại vào ai nên luôn làm chủ đời mình, hoạch định nó đúng như ý muốn.

Thời gian tới, những xui xẻo sẽ tránh xa Hợi, nhường chỗ cho may mắn, bạc vàng bám riết lấy họ không buông. Như thế bảo sao Hợi chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc.

Giàu có, sung sướng là thế nên Dậu đừng quá tiết kiệm, cũng đừng tiếc tiền để chăm sóc cho sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Top 4: Tuổi Dậu

Chăm chỉ, cần cù chính là đức tính giúp Dậu đủ tự tin, bản lĩnh để vượt qua những thách thức của cuộc đời. Cộng thêm sự thận trọng, tính toán chi li lên mỗi đường đi nước bước của họ trong sự nghiệp đều cụ thể, rõ ràng và khoa học.

Tiền sẽ ập xuống đời Dậu trong 3 năm tới, đúng như dự tính của họ. Giàu có, sung sướng là thế nên Dậu đừng quá tiết kiệm, cũng đừng tiếc tiền để chăm sóc cho sức khỏe của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.