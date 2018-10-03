Lấy được vợ thuộc top con giáp này, chồng làm ăn khấm khá, sớm muộn gì tiền cũng chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 03/10/2018 21:34

3 con giáp này sẽ mang lại phúc lộc, may mắn cho chồng con. Đàn ông nào cưới được cả đời phú quý, muốn nghèo cũng không được.

Đàn ông phải tu 10 kiếp mới lấy được phụ nữ tuổi này làm vợ, bởi nàng không chỉ vượng phu ích tử mà còn mang lại vận may cho cả nhà chồng.

Lấy được vợ thuộc top con giáp này, chồng làm ăn khấm khá, sớm muộn gì tiền cũng chất đầy nhà - Ảnh 1
Chồng của Thìn dù nghèo kiết xác cũng sẽ trở thành đại gia, đổi đời ngoạn mục nhờ có vợ luôn hết lòng hỗ trợ, động viên trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn nổi tiếng đôn hậu, hiền lành và biết đối nhân xử thế. Dù giàu có, thông minh nhưng Thìn không bao giờ khinh thường người khác, càng không lên mặt với bất cứ ai. Họ cứ tử tế, chân thành đối đãi với tất cả mọi người nên được quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều.

Vì có mệnh Phượng Hoàng nên Thìn thường nắm quyền lực, có tiền tỷ trong tay. Sau khi kết hôn, Thìn sẽ dùng phúc phần của mình để làm lợi cho người đàn ông của đời mình. Chồng của Thìn dù nghèo kiết xác cũng sẽ trở thành đại gia, đổi đời ngoạn mục nhờ có vợ luôn hết lòng hỗ trợ, động viên trong sự nghiệp.

Lấy được vợ thuộc top con giáp này, chồng làm ăn khấm khá, sớm muộn gì tiền cũng chất đầy nhà - Ảnh 2
Lấy được người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà như nàng Tý đàn ông sẽ yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp vì nàng quá hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Sự thông minh, nhanh nhạy giúp phụ nữ tuổi Tý thừa khôn ngoan để biết phải sống thế nào để được lòng mọi người. Chưa kể, họ chịu thương chịu khó, dịu dàng, nhẹ nhàng nên người khác dù muốn ghét cũng không được.

Tình cảm trong cuộc sống nhưng trong công việc Tý quyệt liệt, gai góc và sáng tạo không ngờ. Họ dễ dàng vươn lên dẫn đầu, thăng tiến nhanh chóng khiến ai cũng nể trọng. Lấy được người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà như nàng Tý đàn ông sẽ yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp vì nàng quá hoàn hảo.

Lấy được vợ thuộc top con giáp này, chồng làm ăn khấm khá, sớm muộn gì tiền cũng chất đầy nhà - Ảnh 3
Tài năng, kiếm được nhiều tiền là nhưng Ngọ không bao giờ xem thường chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Thích khám phá, bay nhảy nên Ngọ rất hay du lịch, thích mày mò những thứ mình chưa biết. Con giáp này không ngừng hoàn thiện mọi kỹ năng của bản thân, ngày một giỏi giang. Nhờ thế, dù nhảy việc rất nhiều nhưng các nhà tuyển dụng vẫn dùng mọi cách để lôi kéo được nàng giáp này đầu quân cho mình. Được tín nhiệm, trân trọng nên sự nghiệp của Ngọ chói sáng, thành công không thua kém bất cứ người đàn ông nào.

Tài năng, kiếm được nhiều tiền là nhưng Ngọ không bao giờ xem thường chồng. Họ nể trọng sự thông minh, tình cảm và tâm lý chồng dành cho mình. Hôn nhân của gia đình nàng Ngọ sẽ cả đời hạnh phúc, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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