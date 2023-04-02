Top các cung đúng 14h ngày 4/3, thời tới khó cản, Cát thần kề cận “có sức mặc sức mà ăn”, vạn sự như ý, sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 11:49

Theo tử vi, có thể thấy chòm sao này sẽ có những bước phát triển vượt bậc, nắm bắt cơ hội trước mắt, không khó để vượt lên hoàn cảnh khó khăn hiện tại

Thiên bình

Có thể thấy được rằng tầm nhìn là quan trọng, tuy nhiên khả năng chịu đựng khó khăn là một yếu tố quan trọng khác. Tháng mới chòm sao này sẽ trở nên rất tỉ mỉ trong việc kiếm tiền, có thể kịp thời tìm ra cơ hội và giải quyết vấn đề. Một người thông minh và giỏi giang như Thiên Bình có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Dù bạn độc thân và rất bị động tuy nhiên vẫn sẽ được những đối tượng khác giới ngỏ lời mời đi hẹn hò, tán tỉnh, đời sống tình cảm sẽ có chuyển biến tốt trong tháng 4 này. Những Thiên Bình đã có người yêu thì không thể đến muộn trong các cuộc hẹn, tốt nhất bạn nên chuẩn bị sớm để có cuộc hẹn tốt đẹp.

Top các cung đúng 14h ngày 4/3, thời tới khó cản, Cát thần kề cận “có sức mặc sức mà ăn”, vạn sự như ý, sung túc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Song tử

Mặc dù sẽ có một số áp lực nợ nần trong giai đoạn đầu, nhưng đó là động lực để bạn kiếm nhiều tiền hơn, nhờ thế mà kiếm được một khoản lớn, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong tình cảm, hãy dứt khoát nói lời tạm biệt trước những người chỉ coi bạn là một sự thay thế. Những Song Tử độc thân có xu hướng quá kén chọn, so sánh người này với người kia một cách thái quá nên khó mở lòng với ai đó.

Top các cung đúng 14h ngày 4/3, thời tới khó cản, Cát thần kề cận “có sức mặc sức mà ăn”, vạn sự như ý, sung túc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cự giải

Cự Giải sẽ chi tiêu nhiều hơn, số tiền kiếm được không chỉ một mình mình tiêu mà còn phải tiêu cho người khác như đám cưới, sinh nhật. Khi đối mặt với tiền bạc, Cự Giải không có quy tắc nào hết và có thói quen chi tiêu bao nhiêu tùy thích mà không cần lên kế hoạch.

Tháng mới này bạn sẽ cần chút năng lượng tích cực, tốt nhất là chòm sao này nên chọn cách liên lạc với những người bạn có tinh thần lạc quan. Khi chán nản, Cự Giải hãy nói chuyện với bạn bè để giải tỏa căng thẳng.

Top các cung đúng 14h ngày 4/3, thời tới khó cản, Cát thần kề cận “có sức mặc sức mà ăn”, vạn sự như ý, sung túc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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