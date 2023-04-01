Top các con giáp phát tài tuần tới (3/4 - 9/4): cơ hội bức phá thăng tiến bất ngờ, hứng trọn may mắn khiến bao người ngưỡng mộ

Người tuổi Dần có đường tài lộc khởi sắc mạnh. Thu nhập chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Riêng nguồn thu phụ như được chắp cánh bay, người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, tấn tài tấn lộc. Bên cạnh đó người tuổi Dần làm công ăn lương đang có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Thời gian này bạn đã làm khá tốt công việc của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua nên đừng ngần ngại đưa ra đề nghị tăng lương nhé. Cơ hội tăng lương của bạn không quá xa xôi nữa đâu.

Đặc biệt, người tuổi Dần cần phải uống nước nhớ nguồn chứ đừng bỏ lơ những người từng có ơn với mình. Ân nghĩa đền đáp nối tiếp sẽ mang tới cho bạn phúc lành, cũng giống như khi bản mệnh làm việc thiện tu thân tích đức, cát khí tự khắc sẽ tích tụ quanh mình.

Sự nghiệp của tuổi Thìn có dấu hiệu tiến triển hơn nhờ đã nỗ lực nhiều trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cần cẩn trọng người xấu đâm sau lưng khiến thành quả đổ vỡ. Con giáp này cần chuẩn bị tinh thần vững vàng, chớ nên nghĩ đến việc bỏ cuộc trước khó khăn, bởi có thể trong lúc bản mệnh tưởng chừng tuyệt vọng, quý nhân sẽ xuất hiện chỉ cho bản mệnh hướng đi.

Vận trình tình cảm không mấy êm đềm. Người đã lập gia đình cần tránh rơi vào những lời đồn thổi thị phi và những mối quan hệ phức tạp. Người độc thân được đào hoa chiếu mệnh nên vận thế khởi sắc hơn, tuy nhiên vẫn cẩn trọng trước nguy cơ đào hoa xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là những người thực tế, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không ngại khó khăn, khoảng thời gian này tài vận rất tốt, sự nghiệp phát triển thuận lợi, nhờ có sao tốt chiếu rọi nên tài lộc vượng phát, vận khí sẽ giúp cuộc sống của bạn có biến động lớn, tuy có vất vả nhưng thành công sẽ âm thầm gõ cửa. ‏

‏Đặc biệt trong tháng 4 này, đời sống của người tuổi Mùi sẽ được nâng cao ít nhiều, cũng như được phù hộ về mặt tài lộc nhiều hơn. Hiện tại có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, bạn vẫn phải không ngừng nâng cao năng lực bản thân, cộng với tài vận sẵn có, chắc chắn tiền sẽ đầy két.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm