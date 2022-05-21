Top các con giáp làm gì cũng thuận buồm xuôi gió những ngày đầu tuần mới ?

Người tuổi Mùi trong 5 ngày đầu tuần mới nhận về vô số tài lộc. Mọi việc con giáp sắp xếp đều diễn ra thuận lợi. Cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên bản mệnh đạt được thành tựu rực rỡ mà không cần tốn chút công sức nào. Những cơ hội đang dần dần tìm đến, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ được thăng chức tăng lương.

Chuyện tình cảm vượng sắc. Các cặp đôi có thể giữ mãi sự bình yên và hạnh phúc trong mối quan hệ. Đặc biệt, khi ý thức được tầm quan trọng của nửa kia thì sẽ có hành động cụ thể để bảo vệ cho tình yêu đó.

Tuổi Mão



Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn. Thứ 2 đầu tuần, con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cũng như có những bước tiến mới hơn.



Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn trong 5 ngày đầu tuần mới diễn ra thông thuận. Sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm cao giúp con giáp nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Trong thời gian này, Thìn còn có cơ hội hợp tác làm ăn với những người tài giỏi, hứa hẹn sẽ là một bước tiến dài cho đôi bên.

Vận đào hoa đang tới, con giáp may mắn này nếu là người độc thân có cơ hội tìm được một nửa của mình thông qua những lời giới thiệu của bạn bè, người thân.

Tuổi Tuất

Hôm nay, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày hôm nay, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.



Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề của mình. Nếu dũng cảm nhận lỗi, bạn sẽ phát triển nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, hôm nay bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, còn mình thì bàng quan.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.