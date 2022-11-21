Top 6 chính tinh thăng tiến như vũ bão năm 2023, sự nghiệp lên tầm cao mới tha hồ nở mày nở mặt

Dựa trên dự đoán vận mệnh năm 2023 theo Lá số tử vi , nếu năm Nhâm Dần 2022 là năm tích lũy sức mạnh và lắng đọng chờ thời; thì năm Quý Mão 2023 sẽ là năm của sự xông pha, lao về phía trước, chấp nhận thử thách và đạp bằng mọi chông gai.

Căn cứ vào sự biến động của các chính tinh trên Lá số tử vi, lộ diện 6 chính tinh thăng quan tiến chức năm 2023 với đường công danh sự nghiệp xán lạn, phát triển không ngừng, như “hổ mọc thêm cánh”.

Lưu ý:

Bài viết này chủ yếu đề cập đến chính tinh của cung Mệnh theo Lá số tử vi của từng tuổi. Trước hết, bạn cần xác định chính tinh trong cung Mệnh của mình là gì bằng cách LẤY LÁ SỐ TỬ VI theo ngày tháng năm sinh.

Hạng nhất: Sao Cự Môn tại cung Mệnh

Chỉ số thăng tiến: ★★★★★

Năm 2023, người cung Mệnh có sao Cự Môn sẽ được các sao tốt chiếu mệnh, vận trình có nhiều sự khởi sắc. Đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp, bạn dễ dàng đạt được thành tựu sau quá trình làm việc chăm chỉ.

Hội tụ đủ các yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hòa, chẳng những là chính tinh phát tài năm 2023, đường công danh sự nghiệp của những người sở hữu sao Cự Môn tại cung Mệnh được dự đoán vô cùng xán lạn, phát triển như vũ bão. Có thể nói, năm Quý Mão là khoảng thời gian chính tinh này đạt tới thành công mới trong sự nghiệp cá nhân.

Theo đó, các khoản lương bổng của bản mệnh sẽ có sự cải tiến, tăng cao hơn so với trước. Những ai đã bỏ ra không ít công sức, thời gian và tâm huyết trong thời gian trước đó thì năm mới chính là lúc để bạn có thể gặt hái được quả ngọt, đường sự nghiệp thênh thang, rộng mở, thậm chí đạt được hơn cả nguyện vọng.

Đối với những người muốn đấu tranh cho sự nghiệp, năm nay sẽ là một năm vô cùng thuận lợi. Đây là thời điểm để mạnh dạn thể hiện những tham vọng của bản thân, chỉ cần bạn tìm được vị trí phù hợp thì năm nay sẽ có thể tỏa sáng.

Hơn thế nữa, sao Cự Môn sẽ có cơ hội được các lãnh đạo trọng dụng và trở thành một phần rất quan trọng của tập thể, sự nghiệp lên một tầm cao mới. Bằng chính khả năng của mình, bạn có thể được nắm giữ nhiều vị trí cốt cán, quan trọng trong công ty, tập thể. Do đó, hãy phát huy hết lợi thế của mình.

Nếu trong năm 2023, bạn có thêm sự chủ động, không ngại đảm dương những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, tiền đồ sẽ rất rộng mở. Khó khăn là điều không tránh khỏi nhưng chỉ cần bạn bình tĩnh mà làm, phần thưởng sẽ khiến bạn vui mừng khôn xiết.

Ngược lại, nếu bạn ngủ quên trên chiến thăng, bằng lòng quá sớm với những gì đã đạt được, thậm chí không làm gì cả, cuối cùng tất cả như công dã tràng.

Hạng 2: Sao Thiên Cơ tại cung Mệnh

Chỉ số thăng tiến: ★★★★☆

Cũng là một trong số những chính tinh thăng quan tiến chức năm 2023, những người cung Mệnh có sao Thiên Cơ sẽ đón đầy niềm vui và phấn khởi về mặt công danh sự nghiệp trong năm Quý Mão.

Dựa trên vận mệnh năm 2023 theo Lá số tử vi, tình hình năm 2023 có tiềm năng lớn để Thiên Cơ theo đuổi chiến thắng. Năm ngoái, trách nhiệm và áp lực đã thúc đẩy bạn tiến về trước, còn năm nay, chính bạn là người thôi thúc bản thân nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

Năm 2023 tới sẽ có những quyết định lớn đang chờ bạn lựa chọn, thậm chí còn liên quan đến hướng phát triển trong tương lai của bạn. Dù quyết định thế nào thì bạn cũng phải nhớ lấy lý tưởng ban đầu của mình.

Một khi đã kiên định đi trên con đường mình đã chọn, cộng với sự quyết tâm theo đuổi tới cùng, trái ngọt đang ở sẵn cuối con đường chờ bạn tới hái.

Có thể nói, vận may nghề nghiệp thăng hoa là nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm của Thiên Cơ trở nên mạnh mẽ trong năm nay, nó sẽ thúc đẩy bạn tiến lên, và sự nghiệp của bạn được kỳ vọng sẽ nâng tầm cao hơn.

Chính tinh này có thể sẽ được cất nhắc vào những vị trí tốt, quyền cao chức trọng, may mắn ghé thăm thường xuyên. Chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực hết mình thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bên cạnh đó, năm 2023 Thiên Cơ còn có sự trợ giúp của quý nhân giúp nên khó khăn nào cũng có thể vượt qua, kết quả cuối cùng đạt được mọi tiến triển công việc hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt đây cũng là năm có sự tăng lên về lương bổng nên cuộc sống của người tuổi này theo đó được sung túc và thoải mái hơn.

Gạt mọi phiền nhiễu sang một bên, cảm giác làm việc hết mình sẽ mang lại cho bạn sự hài lòng, tuy nhiên vẫn phải lưu ý không nên đặt giá trị mục tiêu quá cao, điều này không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà còn dễ thất vọng khi không được như kỳ vọng. Hãy liệu sức mình mà làm, có tham vọng nhưng cũng cần nhìn vào thực tế.

Hạng 3: Sao Phá Quân tại cung Mệnh

Chỉ số thăng tiến: ★★★★☆

Luận theo lá số tử vi năm 2023 thì vận khí năm Quý Mão cũng sẽ tạo điều kiện để những người có sao Phá Quân tại cung Mệnh có sự bứt phá mạnh mẽ hơn trên đường công danh sự nghiệp.

Theo Tứ Hóa năm 2023, sao Phá Quân hóa Lộc, được phúc tinh này chiếu mệnh, vận thế trì trệ của năm ngoái sẽ hoàn toàn thay đổi. Bạn không còn chịu cảnh bị bó buộc, kiềm chế nữa, thay vào đó sẽ có nhiều bước đột phá, phá bỏ những điều cũ kỹ để xây dựng những điều mới mẻ.

Tuy môi trường làm việc vẫn còn nhiều sóng gió nhưng trong đó vẫn tiềm tàng không ít cơ hội để bạn tạo ra những bước phát triển khác biệt. Chỉ cần có sự kiên nhẫn, đừng để cơ hội tuột khỏi tay thì năm nay chính tinh này sẽ có sự nghiệp ấn tượng và vượt trội hoàn toàn so với những thời gian trước đó.

Sao Phá Quân sẽ được thôi thúc theo đuổi và thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn. Ngay cả những nguy cơ trong mắt người khác cũng sẽ trở thành cơ hội tốt để người này bứt phá hiện trạng.

Sau khi xác định được mục tiêu rồi lập kế hoạch và thực hiện thì bạn mới phát huy được thế chủ động. Trên cơ sở hành động, giữ vững được quyết tâm thì năm nay sự nghiệp sẽ thăng tiến tuần tự, bội thu thành tích là điều tất yếu.

Đồng thời, bạn cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm những mảng kiến thức mới mà trước đó bản thân chưa từng tiếp xúc, nếu biết học hỏi và vận dụng đúng chỗ sẽ sớm đạt được mục tiêu của bản thân.

Tin tưởng hơn vào trực giác và phán đoán của bản thân, bạn sẽ có những nhận định đúng đắn, nắm bắt được thời cơ cũng như hạn chế được khó khăn, thử thách. Nhờ vậy mà đường công danh luôn rộng mở, như được trải thảm đỏ để bước lên đài vinh quang.

Cũng cần lưu ý rằng, với thực lực cá nhân mạnh mẽ, việc bạn vô tình làm lu mờ người khác là điều không thể tránh khỏi. Cũng chính vì thế bạn dễ chiêu tiểu nhân, tốt nhất nên giữ thái độ khiêm tốn biết mình biết ta, chớ nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn kẻo vướng phải rắc rối không đáng có.

Hạng 4: Sao Thái Dương tại cung Mệnh

Chỉ số thăng tiến: ★★★★☆

Đây có thể coi là một năm người có sao Thái Dương trong cung Mệnh sẽ gặt hái nhiều thành quả từ những chăm chỉ trước đó của mình. Mọi thành quả đều đòi hỏi mồ hôi công sức đổ ra, bạn bỏ ra càng nhiều sẽ nhận lại những điều tương ứng.

Vì vậy, khi làm bất cứ việc gì cũng phải đầu tư công sức và sự nghiêm túc, dù thường xuyên cảm thấy mỏi mệt về thể chất và tinh thần nhưng hãy tin rằng mọi nỗ lực bỏ ra đều là xứng đáng cho tương lai tốt đẹp hơn sau này.

Đặc biệt, vận trình sự nghiệp năm nay sẽ có nhiều điểm sáng, chỉ cần bạn linh hoạt trong công việc, rèn cho bản thân có khả năng thích ứng nhanh nhẹn với những thay đổi, dự đoán bạn sẽ sớm được thăng chức, tăng lương.

Chính tinh này một khi đã đề ra mục tiêu cho riêng mình thì sẽ kiên định theo tuổi tới cùng. Bạn có sự cố gắng, óc phán đoán nhanh nhạy nên tạo được cho mình sự nghiệp to lớn và bền vững.

Thái Dương còn khiến không ít người phải ngưỡng mộ ở bạn sự tích cực và can đảm khi khám phá các cơ hội mới mẻ chưa từng được biết đến. Với đầu óc tinh tế, bạn không chỉ điều chỉnh được tinh thần đối mặt với công việc mà còn duy trì được năng lượng sung mãn, "kích phát" tiềm năng của bản thân dưới áp lực lớn nhất.

Bản mệnh có thể chịu đựng được cả những lúc khó khăn nhất và cuối năm 2023 và đó cũng chính là lúc bạn gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực.

Với những bạn mới nhảy việc, công việc mới đầy thử thách trong năm nay sẽ khiến bạn tràn đầy tinh thần chiến đấu, chấp nhận thử thách và bạn sẽ gặt hái được nhiều niềm vui bất ngờ khi đối mặt với nó.

Hạng 5: Sao Tử Vi tại cung Mệnh

Chỉ số thăng tiến: ★★★★☆

Đối với người cung Mệnh có sao Tử Vi, năm nay sẽ rất có lợi cho sự nghiệp của bạn. Có rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt chính tinh này. Nếu biết nắm bắt tốt thì bạn sẽ ghi được dấu ấn lớn trong sự nghiệp. Từ đó, cuộc sống của bạn cũng sung túc hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó.

Thực tế, chặng đường phát triển của chính tinh Tử Vi trong năm Quý Mão không hề trải toàn hoa hồng khi vận khí của bạn được dự đoán là khá hỗn loạn, dễ lâm vào cảnh khốn cùng khi rất nhiều chướng ngại vật chặn đường.

Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nếu bạn có thể phát huy hết khả năng của mình, sẵn sàng đối mặt với hoàn cảnh để tìm ra cách thích nghi, tùy cơ ứng biến thì tình hình sẽ được cải thiện rất nhanh.

Giữa lúc hỗn loạn, ai cũng đang mịt mờ tìm kiếm con đường phù hợp, bằng sự lanh trí của mình bạn có thể nhìn ra cơ hội, chiêu tài tụ lộc, vươn lên mạnh mẽ, gặt hái được thành quả ấn tượng.

Một số người còn tận dụng thời cơ để chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình. Bạn có năng lực chuyên môn, có khả năng quan lý nên công việc dần trôi chảy. Vai trò mới cũng giúp bản mệnh phát huy được tài năng, thể hiện được bản thân.

Trong môi trường sóng gió, hãy luôn nhắc bản thân bám sát ý định ban đầu và duy trì trạng thái tốt nhất, có như vậy mọi bước bạn đi đều đáng được ghi nhận.

Tất nhiên, người có sao Tử Vi ở cung Mệnh vẫn phải luôn tự nhắc nhở bản thân biết tiến biết lùi hợp lý, chú ý yếu tố "nhân hòa" bằng cách xây dựng quan hệ xã giao tốt đẹp. Sự tự tin mù quáng cuối cùng có thể khiến bạn thất bại trong gang tấc.

Đặc biệt, hãy nhớ là cần tiết chế để tránh bị ghen ghét. Xung quanh bạn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó có cả những kẻ tiểu nhân núp lùm trong tối chỉ đợi cơ hội để cản trở bạn, hãy tự biết bảo vệ bản thân.

Hạng 6: Sao Liêm Trinh tại cung Mệnh

Chỉ số thăng tiến: ★★★★☆

Tuy vận khí của Liêm Trinh được dự đoán có nhiều thăng trầm khó đoán trong năm 2023, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhiều cơ hội để bạn tìm kiếm những sự đột phá.

Tuy nhiên quả ngọt của bạn không đến dễ dàng như các chính tinh bên trên, thậm chí ở thời điểm ban đầu gặp phải nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn sẽ có bước chuyển ngoặt đáng kể vào đúng thời điểm.

Trong năm nay, Liêm Trinh sẽ phát huy ổn định năng lực trong công việc với đúng sở trường của mình. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, bạn có thể đạt được những thành tựu ngoài mong đợi.

Tất nhiên, năm 2023 nếu muốn bắt đầu một lĩnh vực mới thì bạn sẽ khó tránh những khó khăn nhất định. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên làm nhiều dễ sai nhiều. Bạn tốt nhất nên tập trung vào những điều mình đang làm tốt và phát triển từ đó, làm tới nơi tới chốn sẽ tiến xa hơn.

Sẽ có nhiều việc vụn vặt quấy nhiễu, tưởng như việc không đáng quan tâm nhưng lại dẫn đến nhiều phiền hà cho bản mệnh. Ý tưởng thì nhiều nhưng đến khi triển khai lại gặp nhiều khó khăn. Trạng thái tinh thần cũng bị ảnh hưởng vì vậy, trở nên nóng nảy, đa nghi nhiều hơn.

Tuy nhiên, theo lá số tử vi năm 2023, càng về sau thì thời cơ càng tới, đối diện với khó khăn người này luôn gặp được quý nhân hỗ trợ, giúp cho mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng và êm đẹp. Kết quả cuối cùng là Liêm Trinh vẫn sẽ có một năm 2023 chuyển bại thành thắng, công danh thăng tiến hơn cả sự mong đợi.

Lời khuyên cho chính tinh này là trong những hoàn cảnh nếu cảm thấy không thể xoay chuyển tình thế, cách tốt nhất là nên thay đổi tư duy của chính bản thân, tập trung vào một mục tiêu, ít quan tâm đến kết quả và tận hưởng quá trình nhiều hơn.

Làm như vậy bạn có thể ổn định tình hình và tạo ra những thành tựu từ nhỏ đến lớn.

Trên đây là là 6 chính tinh thăng quan tiến chức năm 2023 theo Lá số tử vi. Nếu cung Mệnh của bạn sở hữu một trong số các chính tinh này thì hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng mọi dự định, kế hoạch và những bước tiến mới cho sự nghiệp trong năm 2023. Bạn sẽ có thể đạt được kết quả hơn cả mong đợi.

Còn nếu chưa thuộc top 6 chính tinh may mắn này thì cũng đừng quá lo lắng, sự nỗ lực chưa bao giờ là muộn đối với những con người khao khát thành công. Hãy tận dụng những lợi thế, phát huy năng lực của mình ngay từ hôm nay, thành công sẽ sớm đến với bạn!

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.