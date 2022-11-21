Những thời điểm nào nên kiêng lỵ việc cắt tóc, bạn đã biết hay chưa?

Không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng quan niệm xem ngày cắt tóc , không cắt tóc đầu tháng, không cắt tóc trước kỳ thi, hoặc bà bầu không được cắt tóc vào những ngày mùng 1 hay 15 đã lưu truyền từ rất lâu trong dân gian. Nhưng có phải khi cắt tóc vào những ngày này thì chúng ta sẽ gặp đại họa hay không?

Cắt tóc ngày nào tốt, việc cắt vào thời gian nào tưởng chừng chỉ là một việc nhỏ, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng trong dân gian có nhiều điều kiêng kỵ xung quanh mái tóc được lưu truyền từ rất lâu không phải ai cũng biết.

Tuy nhiên, những điều kiêng kỵ này hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào vì hầu hết chỉ được lưu truyền trong dân gian, cho đến nay thì còn rất ít người kiêng kỵ điều này.

Từ xưa, ông bà ta rất kiêng việc cắt tóc vào đầu tháng. Vì nếu cắt tóc vào khoảng thời gian này sẽ khiễn cả tháng bị tiền tài hao hụt. Nên vào những ngày này, các tiệm cắt tóc thường cho nhân viên nghỉ vì số lượng khách ra vào rất ít.

Ảnh minh họa: Internet

Không cắt tóc trước kỳ thi

Ngoài việc rủ nhau lên chùa cầu may trước kì thi, hay sờ đầu tượng rùa ở Quốc Tử Giám, các bạn học sinh, sinh viên còn truyền tai nhau rằng không được cắt tóc, gội đầu trước kì thi để có thể được điểm cao.

Theo dân gian vì tóc đóng vai trò giống như ăng ten của não bộ có vai trò thu nhận và phát kiến thức giúp các bạn học sinh, sinh viên vượt qua kì thi một cách dễ dàng. Nên khi cắt tóc đi, khiến sự tiếp thu của não bộ bị đình trệ, dẫn đến kết quả thi không được như mong muốn.

Tuy nhiên, rất dễ nhận thấy rằng đây là một quan niệm hết sức hoang đường, vì việc cắt tóc và tiếp thu kiến thức không có bất kì mối quan hệ nào với nhau. Nếu các sĩ tử muốn đạt điểm tốt trong kì thi, hãy lập cho mình một kế hoạch học tập thật khoa học và có chế độ ăn uống đầy đủ thì sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu không được cắt tóc vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng

Ông bà xưa cho rằng mái tóc gắn liền với sinh mệnh con người, nên khi mang thai nếu người mẹ cắt tóc sẽ rút ngắn cuộc đời của đứa trẻ, do đó người ta rất kị việc bà bầu đi cắt tóc.

Nhưng trong thực tế, phụ nữ khi mang thai nếu cắt tóc ngắn sẽ giúp họ thoải mái hơn nhiều.

Bên cạnh đó, việc bà bầu đến tiệm làm tóc để gội đầu hay làm đẹp đều không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, cần hạn chế việc tiếp xúc với các loại thuốc nhuộm hay tẩy tóc vì trong những chất này chứa nhiều thành phần độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

Vào tháng cô hồn không được cắt tóc

Theo dân gian, tháng cô hồn là khoảng thời gian do Diêm Vương mở cửa để những vong hồn có thể trở về dương gian để thăm viếng gia đình của mình. Việc cắt tóc vào ngày này khiến cơ thể bị suy yếu, dễ bị ma quỷ xâm nhập, quấy rối.

Nhưng thực chất, đây chỉ là những việc được dân gian truyền miệng chứ không dựa trên bất kì cơ sở khoa học nào. Vì vậy chúng ta không cần phải quá kiêng kỵ trong việc cắt tóc vào tháng cô hồn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.