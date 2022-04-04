Top 3 nàng giáp VẬN ĐÀO HOA đỏ thắm, vệ tinh lúc nào cũng vây xung quanh. Trong 10 ngày tới, càng nhiều chàng "đớp thính ", đến nữ giới cũng phải mê mẫn

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 05:38

Hãy cùng điểm xem 3 con giáp nữ đó là?

Nữ tuổi Dậu

Nàng tuổi Dậu có tư tưởng khá cởi mở. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi định kiến bên ngoài. Chính vì vậy mà trong tình yêu họ là một người lý trí, không thích phải miễn cưỡng bản thân. Nếu không còn cảm giác trong tình yêu, họ sẽ dừng lại mà không cần biết tổn thương thế nào hay đã gắn bó bao lâu.

Top 3 nàng giáp VẬN ĐÀO HOA đỏ thắm, vệ tinh lúc nào cũng vây xung quanh. Trong 10 ngày tới, càng nhiều chàng 'đớp thính ', đến nữ giới cũng phải mê mẫn - Ảnh 1
  Nữ tuổi Dậu có tư tưởng khá cởi mở, khiến họ có nhiều người theo đuổi - Ảnh minh họa

Thậm chí nếu thấy cần phải ly hôn họ cũng sẽ làm, không quan tâm việc có thể bị người đời chê trách. Họ sống với nguyên tắc phải vui vẻ khi bên nhau. Nếu một trong hai đau khổ thì không nên tiếp tục để lãng phí thời gian và tâm tư. Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng chính điểm này ở nữ tuổi Dậu lại khiến họ có nhiều người theo đuổi.

Nữ tuổi Mão

Những cô nàng cầm tinh con Mèo luôn là người xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Trời sinh tuổi Mão thừa hưởng sức hút vô cùng đặc biệt. Những đối tượng khác phái luôn xem tuổi Mão là mẫu hình lý tưởng tuyệt vời, bởi tính tình hoạt bát và vui vẻ. Thời đi học, các nam sinh trong trường luôn để mắt đến những cô nàng tuổi Mão khiến họ trở thành một trong những con giáp sở hữu vận đào hoa nhiều nhất trong số 12 con giáp.

Top 3 nàng giáp VẬN ĐÀO HOA đỏ thắm, vệ tinh lúc nào cũng vây xung quanh. Trong 10 ngày tới, càng nhiều chàng 'đớp thính ', đến nữ giới cũng phải mê mẫn - Ảnh 2
Vệ tinh xung quanh tuổi Mão không phải chuyện đùa, nên những cô nàng nào tuổi Mão nào đang độc thân hãy mở rộng lòng mình - Ảnh minh họa

Sau này khi trưởng thành, dù tính tình có thay đổi nhưng tuổi Mão vẫn giữ được sự cuốn hút ngầm bên trong. Vì vậy, nếu ai nhận thấy được điều đó sẽ càng đắm chìm với họ hơn. Tuổi Mão vốn hiền lành và tốt bụng, nhưng họ khá khó tính với những điều mà mình quan tâm, do vậy không dễ dàng để có được một mối tình đích thực. Tuy nhiên, trong 10 ngày tới, vệ tinh xung quanh tuổi Mão không phải chuyện đùa, nên những cô nàng nào tuổi Mão nào đang độc thân hãy mở rộng lòng mình, biết đâu sẽ có người thật sự tâm đầu ý hợp với bạn đấy!

Nữ tuổi Tý

Những cô nàng tuổi Tý bản tính thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm, lại là mẫu con gái tinh tế, biết nắm bắt tâm lý của đối phương. Trong suy nghĩ của nàng giáp này, không có gì quan trọng bằng sự nghiệp, mọi thứ đều chỉ đáng đứng sau ánh hào quang công danh, kể cả tình yêu.

Top 3 nàng giáp VẬN ĐÀO HOA đỏ thắm, vệ tinh lúc nào cũng vây xung quanh. Trong 10 ngày tới, càng nhiều chàng 'đớp thính ', đến nữ giới cũng phải mê mẫn - Ảnh 3
 Trong tình yêu, nữ tuổi Tý được ví như là kẻ đi săn, còn nửa kia lại là những con mồi - Ảnh minh họa

Chính vì điều đó mà những cô nàng này rất dễ đánh mất tình yêu của mình, vì sự hời hợt vô tâm, không biết trân trọng người ở bên cạnh. Đi theo bản tính hiếu thắng là một trái tim thăng hoa, chất chứa nhiều người cùng một lúc khiến cô nàng này phải trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm.

Trong tình yêu, người tuổi Tý được ví như là kẻ đi săn, còn nửa kia lại là những con mồi. Cô nàng này chỉ một mực quan tâm đến số lượng chứ không màng tới chất lượng. Nhưng tình yêu vốn dĩ làm gì chứa chấp người thứ ba, tình duyên của cô nàng này phải trải qua nhiều đoạn tình cảm may ra mới tìm được một chốn dừng chân lâu dài.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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