Nàng giáp này là người giỏi giang, thông minh, hiểu thấu lẽ đời, luôn rất khéo léo trong chuyện đối nhân xử thế. Có lẽ vì vậy mà bạn trai của những cô nàng này thường lầm tưởng bạn gái mình là mẫu người hiền hòa, hiểu chuyện, chẳng bao giờ ghen tuông vô lối.

Nhưng các chàng đã lầm rồi, con gái khi yêu trí thông minh trở về con số 0, cô nàng tuổi Sửu cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng cần biết bình thường con giáp này tài trí ra sao, trước khi yêu thông tuệ thế nào, chỉ biết rằng tình yêu khiến cho nàng giáp này mù quáng, cực kì dễ ghen, động chút là hiểu lầm giận dỗi, lại thêm tính ngang ngạnh nữa, khiến mấy anh bạn trai phải đau đầu nhức óc mới giải quyết được cơn ghen.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đừng thấy người tuổi Mão tính tình ôn hòa dễ chịu mà lầm tưởng, con gái tuổi này cực kì hay ghen. Cũng chính bởi nội tâm nhạy cảm, tinh tế nên cô nàng rất dễ suy đoán linh tinh. Trời sinh bản tính nàng tuổi Mão có lòng đố kị rất lớn, họ chẳng những ghen với những cô nàng khác nếu lỡ có tiếp xúc với người yêu mình, thậm chí đến cả người thân hay bạn bè thân thiết của anh chàng cũng phải chịu chung số phận.



Với cô nàng này, bạn trai chỉ có thể thuộc về mình, 100% cả tinh thần và cơ thể đều không được chia sẻ với bất kì ai. Dù chỉ nhìn một cái hay nói một câu với cô gái khác, bạn trai họ cũng sẽ lĩnh đủ đòn ghen tuông cuồng dại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Cô nàng tuổi Tị kì thực chẳng hề rộng lượng như nàng tự nhận. Vốn khéo ăn khéo nói nên không ít người lầm tưởng đó là sự thật. Thực ra, con giáp này có chút gian xảo, lại thêm ham muốn chiếm hữu cực lớn nên những gì đã thuộc về họ, họ tuyệt đối không cho bất cứ ai lại gần cướp mất.





Vì thế mà cô nàng này luôn tìm cách mọi lúc mọi nơi kiểm tra nhất cử nhất động của bạn trai mình. Có điều họ vốn thông minh nên làm chuyện đó rất cẩn thận, dù điều tra ra dấu vết, biết cô gái có ý đồ với bạn trai mình là ai nhưng trước mặt vẫn làm ra vẻ không hề hay biết.

Họ sẽ làm như vô tình nhắc đến rồi hỏi vu vơ xem xét tình hình, sau đó xác nhận mục tiêu và tìm thời cơ loại bỏ cái gai trong mắt ấy. Cứ như vậy, nàng tuổi Tị “trừ gian diệt họa”, đánh bay mọi cô gái có khả năng tiếp xúc với bạn trai mình, cuối cùng đến khi chỉ còn một mình họ mới yên tâm ăn no ngủ kĩ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm