Cảnh báo 3 con giáp xui xẻo trong 10 ngày tới, tháng cuối năm đối đầu nghịch cảnh, mất cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 17:00

Tháng này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối khiến công việc của bạn gặp phải nhiều vấn đề. 

Tuổi Tị

Người tuổi Tị là con giáp xui xẻo tháng 12/2022, chính vì vậy mà bạn có thể cảm thấy nhiều công việc không tiến triển được như ý muốn của mình. Công việc ngập đầu ngập cổ khiến bạn không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí cảm thấy căng thẳng, stress.


 

Tuy nhiên, khi khó khăn xuất hiện, bạn chớ vội nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi từ bỏ sẽ khiến công lao từ trước đến nay của bạn trở thành uổng phí. Trong bất kì tình huống nào, bạn cũng hãy cổ vũ bản thân tiến về phía trước, chỉ khi cố gắng thì bạn mới có thể bứt phá.

 

Chuyện kiếm tiền cũng khá khó khăn khi bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Người khác có thể giở trò chơi xấu khiến các kế hoạch của bạn chẳng thể tiến triển thuận lợi như dự kiến.

 

Tốt nhất, bạn cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho mọi biến động, đồng thời dành thời gian nhìn nhận, đánh giá những gì mình đã và đang làm để rút kinh nghiệm lần sau.
 

Trong gia đình, để quan hệ vợ chồng không rơi vào cảnh rạn nứt thì bạn chớ nên trút những bất mãn mà mình phải chịu đựng ngoài xã hội lên đầu người ấy. Cách hành xử nóng nảy, vô lý của bạn rất dễ khiến cho nửa kia phải chịu tổn thương. 

 

Cảnh báo 3 con giáp xui xẻo trong 10 ngày tới, tháng cuối năm đối đầu nghịch cảnh, mất cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ gặp phải xui xẻo trong tháng này là do bạn thường xuyên hành xử một cách nóng nảy, cực đoan, chuyện bé xé ra to, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy không thoái mái.

 

 

Rất có thể, bạn sẽ vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân, khiến kẻ đó tìm cơ hội bạn sơ hở để hãm hại, gây rắc rối cho bạn.

 

Người làm ăn kinh doanh cũng cần nhắc nhở mình hết sức cẩn thận trong mọi quyết định. Có những mối đầu tư tưởng chừng béo bở nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bạn cần kiểm chứng mọi thông tin kĩ càng, tìm hiểu kĩ đối tác của mình trước khi góp vốn.

 

Đáng buồn hơn, tháng cuối cùng của năm, mối quan hệ của vợ chồng bạn lại lâm vào bế tắc. Khi cảm thấy không hài lòng với người ấy chuyện gì, bạn cần trao đổi thẳng thắn chứ không phải giữ trong lòng, đợi đến khi có điều kiện thì nói bóng nói gió.

 

Người độc thân rất có thể sẽ lâm vào những mối quan hệ rắc rối, phức tạp bởi bản tính trăng hoa đa tình. Thái độ thiếu chân thành sẽ khiến bạn quen biết với nhiều đối tượng vui chơi qua đường, cuối cùng rước lấy nhiều chuyện phiền nhiễu.

 

Cảnh báo 3 con giáp xui xẻo trong 10 ngày tới, tháng cuối năm đối đầu nghịch cảnh, mất cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng là con giáp xui xẻo tháng 12/2022, nhưng khi nhiều kế hoạch không tiến triển như ý muốn cùng là lúc bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại bản thân. 

 

 

Với người làm công ăn lương, bạn quá nóng nảy, cái tôi cá nhân lại quá cao nên thường đắc tội với người khác. Tháng này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối khiến công việc của bạn gặp phải nhiều vấn đề. 

 

Với người làm kinh tế, bản mệnh chớ nên tham cái lợi trước mắt. Trong thời điểm đồng tiền chảy về túi nhỏ giọt, tốt nhất là bạn hãy chăm chỉ làm việc, hoàn thành cho tốt những kế hoạch đang dang dở, đừng vội vàng mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh. 

 

Cuối năm, bản mệnh còn hay có những suy nghĩ không hay về tình cảnh hiện tại. Những bất mãn về người ấy khiến bạn không muốn trở về nhà. Vợ chồng không hài lòng với nhau việc gì thì nên thẳng thắn trao đổi, đừng nên giữ ở trong lòng, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân.

 

Người độc thân không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm nửa kia, thậm chí bạn có phản ứng khá gay gắt khi người thân quen giới thiệu cho các đối tượng để tìm hiểu. Bạn chưa có mong muốn đến với ai trong thời điểm này. 

 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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