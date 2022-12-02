3 con giáp phạm tiểu nhân năm 2023, khó khăn trùng trùng, cần hết sức chú ý khi kết giao với mọi người

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 15:00

Hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết hoặc ngây thơ tin theo lời mời gọi của kẻ lừa đảo.

Tuổi Mão

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, công việc của người tuổi Mão có dấu hiệu chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp cho dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ, trong khi đó cạnh tranh, đấu đá lại có dấu hiệu tăng lên.

Kẻ xấu luôn nhằm lúc bạn lơ là hoặc mệt mỏi nhất để kiếm cớ hãm hại, khiến bạn liên tục gặp phải sai lầm. Năm 2023 này, bản mệnh cần phải cẩn trọng trong kết giao, kẻ nào các hay nịnh hót lại càng cần phải giữ khoảng cách.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần phải thay đổi điểm chưa tốt của bản thân, hành sự chớ nên chỉ chú tâm vào cảm nhận của bản thân mà thiếu sự quan sát tổng thể.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng nhận ra rằng tiền bạc trong túi mình đang liên tục thất thoát khiến bạn chẳng tích lũy được bao nhiêu cho những kế hoạch lớn của mình.

Con giáp phạm tiểu nhân năm 2023 này cần thận trọng trong việc lựa chọn đối tác, nếu không bạn và đối phương có thể vướng phải tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Khi nổ ra xung đột, bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn.

 

3 con giáp phạm tiểu nhân năm 2023, khó khăn trùng trùng, cần hết sức chú ý khi kết giao với mọi người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tị

 

Trong năm 2023 này, người tuổi Tị chẳng những ít nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá.

 

Họa thị phi, điều tiếng gièm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió.

Thời điểm này, nếu bạn mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn.

 

Các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn của bản mệnh khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài.

Những người theo nghiệp kinh doanh phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ.

 

Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản… cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt hoặc nghe theo lời đồn thổi của kẻ xấu mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của.

 

3 con giáp phạm tiểu nhân năm 2023, khó khăn trùng trùng, cần hết sức chú ý khi kết giao với mọi người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


Tuổi Ngọ

 

Là con giáp phạm tiểu nhân năm 2023, người tuổi Ngọ thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí, kẻ xấu còn cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. 

 

Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Năm nay, bạn nên cố gắng làm cho tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên mơ mộng xa vời kẻo nhận lại chỉ là sự thất vọng.

 

Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức lại không phải là hay. 

 

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế, con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác.

 

Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết hoặc ngây thơ tin theo lời mời gọi của kẻ lừa đảo.

 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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