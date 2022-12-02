Cuối tuần (3-4/12) 3 con giáp đen đủi đề phòng mất công mất tiền: Tị tài lộc bấp bênh, Thân hao tài tốn của

Rất tiếc khi người tuổi Tị chính là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (3-4/12). Vận đen đeo bám khiến bản mệnh đau đầu mọi chuyện không diễn ra như những gì mình mong muốn.

Vận trình nhiều biến động bất lợi, công việc lúc thăng lúc trầm, nhiều việc tưởng làm gần xong chỉ đợi kết quả bỗng phát sinh sự cố khiến bạn tốn công sức để khắc phục lại từ đầu. Dù bản mệnh đã rất cố gắng, vất vả ngược xuôi nhưng thành quả thu về không đáng kể.

Nhất là trong thứ 7 ngày 3/12/2022, đường tài lộc của những chú Rắn khá bấp bênh, nguy cơ hao tài tốn của trong ngày rất lớn. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán có dấu hiệu làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt vốn.

Lúc này bạn cần kiên trì tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục, hóa hung thành cát, hạn chế mở rộng quy mô. Bên cạnh đó, bạn cũng nên khắc phục thói xấu trong sử dụng tiền bạc của mình, tránh mua sắm vô tội vạ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi khoa học, càng về cuối tuần vận khí của người tuổi Thân lại càng sa sút khiến bạn trở thành một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (3-4/12).

Thời điểm này, bạn gặp khá nhiều trở ngại trong công việc. Có những rắc rối đột nhiên ập đến khiến bạn không kịp trở tay, kế hoạch lên sẵn từ trước cũng bị đổ bể.

Cho dù con giáp này chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại để cuối năm trôi qua một cách yên ấm, nhưng có thể mọi chuyện sẽ không được như ý muốn.

Hơn nữa, hai ngày cuối tuần này nguy cơ đụng độ tiểu nhân của bạn là không nhỏ. Bạn sẽ cần phải kiên nhẫn, nỗ lực và phấn đầu nhiều hơn nữa mới mong tình hình có cải thiện.

Càng những lúc vận khí sa sút càng nên hạn chế tối đa các tranh cãi căng thẳng, nếu không bạn có thể sẽ là người chịu nhiều bất lợi. Nóng giận chỉ khiến bạn không kiểm soát được cảm xúc, dễ đưa ra những phát ngôn thiếu chuẩn mực, tạo cơ hội cho tiểu nhân nắm thóp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nguy cơ mất tiền hiện hữu rõ hơn bao giờ hết khiến người tuổi Dậu một phen lao đao vào 2 ngày cuối tuần này. Bạn được khuyên nên phải quản lý tiền bạc, tính toán đầu tư thật kỹ càng kẻo tay trắng lúc nào không hay.

Thời điểm này tốt nhất bạn nên tập trung vào công việc chính, không nên mở mang thêm nhiều vì lợi bất cập hại.

Công việc càng về cuối năm càng tăng về khối lượng và áp lực, cộng thêm tiểu nhân quấy phá, cố tình gây khó dễ khiến bản mệnh phải mất thời gian giải quyết, khó tập trung phát triển sự nghiệp.

Không dừng lại ở đó, vận xui còn đeo bám con giáp này sang cả đường tình duyên, đôi lứa liên tục xảy ra xung đột, cãi vã. Không những thế có những cặp đôi còn đối mặt với chuyện tình cảm ngoài luồng hoặc xuất hiện người thứ ba. Nếu bản mệnh không giữ vững lý trí thì rất dễ phạm sai lầm, đánh mất hạnh phúc đang có.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm