"Sao quả tạ chiếu mạng", 3 con giáp đối diện nguy cơ sự nghiệp kém sắc – làm ăn thất bát trong 6 tháng đầu năm 2023

Cục diện Tương Phá cảnh báo xui xẻo có thể ập đến với người tuổi Mùi trong hôm nay. Bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, kiểm tra cẩn thận. Nhất là những công việc liên quan giấy tờ sổ sách càng phải kiểm kê nhiều lượt kẻo sai một ly đi một dặm, có thể ảnh hưởng tới uy tín của bản thân, thậm chí bỏ tiền của ra đền bù.

Các mối quan hệ xã giao cũng gặp đôi chút trục trặc. Chuyện làm ăn nên chú ý khi hợp tác với người khác kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mất đi uy tín mới là vấn đề khó. Thời điểm này tốt nhất nên hạn chế mở rộng quy mô, bạn cứ tập trung vào lĩnh vực hiện tại thì hơn.

Không được ngũ hành ủng hộ nên chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm. Nhân duyên chưa tới nên dù bạn cố thể hiện sự chân thành nhưng vẫn chưa thể khiến trái tim người ấy lay động, càng cố gắng thì khoảng cách giữa hai người vẫn không thể gần nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận may dường như đang quay lưng với người tuổi Dậu trong ngày Tương Hại xuất hiện. Công việc của bạn có nhiều dấu hiệu bất ổn, sự hiếu thắng khiến bạn đưa ra những quyết định vội vàng và dẫn tới sai lầm. Bao nhiêu dự định tốt đẹp tan vỡ, chỉ còn lại hậu quả nặng nề khiến công sức đổ bể.

Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch đầu tư hay kinh doanh. Tài khí có thể hao tổn do hung vận của bạn rất lớn. Bạn tốt nhất nên giữ tiền trong túi, có những cơ hội tưởng như ngon nghẻ nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ngày này, phương diện tình cảm của những chú Dê cũng có thể gặp nhiều chuyện không ưng ý, đi xuống hơn trước. Mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp phải trở ngại lớn, mặc dù hai bạn yêu thương nhau nhưng lại không biết cách thể hiện và bảo vệ nhau nên mới làm cho đối phương tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời điểm Thiên Quan nhập cục, người tuổi Hợi chịu nhiều tác động bất lợi do có tiểu nhân rình rập và tìm cơ hội hãm hại. Tất cả những nỗ lực mà bạn đã xây dựng bấy lâu nay có thể bị những kẻ tiểu nhân phá hoại hết. Nếu lúc này bạn vẫn thiếu sự chủ động, không có sự linh hoạt và quyết đoán thì mọi chuyện sẽ còn gay go hơn nữa.

Cũng trong khoảng thời gian này, dường như con giáp này đang không giữ được sáng suốt trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Sự căng thẳng và áp lực có thể khiến cho bạn muốn dùng tiền bạc để giải tỏa tinh thần. Và đó sẽ là lựa chọn sai lầm khi bạn không kiểm soát tốt được ham muốn mua sắm của bản thân.

Thời điểm Thủy – Thổ xung khắc, chuyện tình cảm cũng khiến Hợi phải bận tâm lo nghĩ. Nhiều bất đồng trong mối quan hệ của bạn và người ấy đang đẩy hai người ra xa nhau hơn. Thực tế do cái tôi của cả hai quá lớn nên để hòa giải không hề dễ dàng, cả hai đều là người có lỗi nên đừng chỉ biết đổi trách nhiệm cho đối phương.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm