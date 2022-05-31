Top 3 con giáp yếu đuối, nhẹ dạ cả tin, thường nhận về đau buồn

Theo tử vi, đây là 3 con giáp không chịu được sự đả kích hay thường bi kịch hoá, khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh ra rất đa tình. Nhìn bề ngoài họ có thể là người mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng người tuổi Ngọ lại rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Đã không yêu thì thôi nhưng đã yêu rồi, người tuổi này sẽ rất chung tình, một lòng, một dạ với người mình yêu.

Người tuổi này sẵng sàng hy sinh tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Đó là lý do khiến người tuổi Ngọ dễ bị lừa gạt trong chuyện tình cảm. Khi bị phản bội hay lừa dối, con giáp này sẽ rất yếu đuối, lụy tình và thường giữ cảm xúc bi quan, buồn bã trong thời gian dài.

Tuổi Dậu

Nhìn bề ngoài, người tuổi Dậu khá lý trí, không thích thể hiện tình cảm và luôn lạnh lùng như băng. Người tuổi này được nhận xét giống như các nam chính trong phim thần tượng. Nhưng khi đã yêu, mọi hình tượng của người tuổi Dậu đều bị phá hủy.

Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng như là một chiến bình bất khả chiến bại nhưng người tuổi này lại dễ gục ngã vì tình yêu. Khi yêu ai đó, họ thường yêu hết mình nên khi bị phụ bạc hay chia tay, người tuổi Dậu sẽ rất đau đớn và mất thời gian rất dài mới có thể vượt qua được nỗi đau. Nói không ngoa khi khẳng định rằng người tuổi Dậu tình nguyện là tù nhân của tình yêu vì đã yêu hết lòng.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có tố chất tâm lý tương đối kém. Theo tử vi, những người này vốn sinh ra với sự khôn khéo cùng tính cách mạnh mẽ. Bản mệnh có lòng tự tôn rất cao. Một khi đã đặt ra mục tiêu là sẽ làm mọi cách để đạt được. Một sự chệch hướng dù nhỏ hay sự việc phát sinh cũng dễ khiến con giáp này bị mất tinh thần.

Người tuổi Tỵ thường rất mong manh. Sau mỗi biến cố, họ thường mất khả nhiều thời gian để phục hồi tâm lý của mình. Con giáp này không chịu nổi sự đả kích, thậm chí sẵn sàng dừng bước để không nhân thêm nỗi đau tinh thần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Những cung hoàng đạo tốt bụng không tưởng, kết bạn với họ không sợ thiệt thòi Còn gì đáng trân trọng hơn khi tìm được những người bạn tâm giao sẵn sàng quan tâm, hi sinh cho người khác hơn bản thân mình. Vì thế, hãy giữ thật chặt những cung hoàng đạo tốt bụng này nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-3-con-giap-yeu-duoi-nhe-da-ca-tin-thuong-nhan-ve-dau-buon-472383.html