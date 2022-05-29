Điểm danh những gương mặt vàng trong làng xấu tính trong 12 con giáp, ở đâu có drama ở đó có họ

Vì tính cách thích xen vào chuyện của người khác, kiêu căng, bướng bỉnh mà những con giáp này dù tài giỏi đến đâu vẫn bị nhiều người ghét.

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp, tuổi Tý đứng đầu về độ xấu tính. Trong long họ vô cùng nhỏ mọn và ích kỷ, nếu ai đã đắc tội với họ thì họ không bao giờ quên và luôn tìm cách trả thù.

Họ coi trọng tình bạn hơn tất thảy những thứ trên đời. v\Vì quá coi trọng, tới mức chỉ biết tới bạn mà quên việc chăm sóc, quan tâm những người xung quanh.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người tương đối nham hiểm và khó đoán, và luôn tìm kiếm và theo đuổi những gì hoàn hảo. Họ sẵn sàng thử thách bản thân ở “level” cao hơn, dốc toàn bộ tinh lực để chinh phục mục tiêu đã đề ra.

Họ cũng là tuýp người hành động thiên về cảm xúc, vì thế khi tâm trạng không tốt, họ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Tuổi Dậu

Lòng dạ hẹp hòi, thích so đo tính toán là bản chất của người tuổi Dậu, mỗi khi phải làm việc gì mình không thích, họ sẽ luôn tỏ ra vui vẻ bên ngoài nhưng trong lòng lại ấm ức không yên.

Họ tính toán chi li trong đời sống, tạo ấn tượng là một kẻ keo kiệt với mọi người xung quanh. Chỉ khi nào dành toàn phần thắng trong cuộc tranh cãi, tuổi Dậu mới vui lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Top 5 cung hoàng đạo sở hữu nhiều tỷ phú nhất, biết đâu trong tương lai bạn cũng sẽ là một trong số đó Trong 12 cung hoàng đạo, mỗi cung có những tính cách và sở trường khác nhau, nhưng tổng hợp ngày tháng năm sinh các tỷ phú thế giới thì cung Thiên Bình có số tỷ phú nhiều nhất, vượt trội hơn hẳn các cung còn lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-danh-nhung-guong-mat-vang-trong-lang-xau-tinh-trong-12-con-giap-o-dau-co-drama-o-do-co-ho-471938.html