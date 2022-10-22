Top 3 con giáp xui xẻo khó tránh trong 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 07:45

Con giáp cần cẩn trọng trong 2 ngày cuối tuần này.

Tuổi Mùi 

Cuối tuần này (22/10-23/10), tuổi Mùi có nguy cơ đương đầu với không ít khó khăn. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn.

Công việc bị tiểu nhân cản trở nên không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối phương vốn dĩ không ưa bạn, lại đang nấp trong bóng tối nên có thể tạo ra những hiểm họa rất khó lường trước được. Ngày này Mùi cũng nên thận trọng trước những quyết định liên quan đến chuyện tiền bạc vì có nguy cơ mất mát rất cao. Khả năng phán đoán của bản mệnh lúc này trở nên kém nhạy bén hơn. Khi chưa chắc chắn bạn không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn rơi vào tình huống xấu.

Tuổi Thân

Vào cuối tuần Thân không có được vận may tiền bạc. Do vậy con giáp này không thu được lợi nhuận như mong muốn. Những người làm đầu tư kinh doanh có thể lỗ nhiều hơn lãi vì vậy bản mệnh cần tính toán cẩn thận.

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm. Công việc làm ăn đòi hỏi lâu dài vì vậy bản mệnh đừng vì tham cái lợi trước mắt mà để mất trắng lúc nào không hay.

Top 3 con giáp xui xẻo khó tránh trong 2 ngày cuối tuần (22,23/10/2022) - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp này cũng có thể gặp rắc rối liên quan tới pháp luật. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, đặc biệt là những người chưa có nhiều cơ hội làm việc chung. Nếu lỡ kết giao nhầm người có thể khiến Thân bị lừa gạt.

Bản mệnh cũng không nên khoe khoang số tiền mình đang có trong tay. Điều này có thể kích động lòng tham của kẻ xấu và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bản mệnh.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể gặp phải không ít trắc trở trong 2 ngày cuối tuần này bởi hung vận bủa vây. Công việc có điềm bị tiểu nhân quấy phá, giở trò ám toán, gây nhiều trò cạnh tranh bất lợi. Bạn nên cẩn trọng với một vài người xung quanh mình. Có thể kẻ xấu đang ẩn mình dưới danh nghĩa là người thân, bạn bè và tìm cách hãm hại con giáp này bất cứ lúc nào.

Hung tinh còn cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của với tuổi Tuất. Vì dễ tin người nên con giáp này rất dễ bị lừa gạt, thậm chí chiếm đoạt tài sản. Chưa kịp tìm hiểu kỹ thông tin đã vội đưa tiền cho đối phương, bạn đánh đổi công sức bấy lâu của mình chính vì sự chủ quan và sơ sài của bản thân.

Các dự định đầu tư kinh doanh thực hiện vào lúc này không phải là quyết định khôn ngoan. Vì vậy, tốt nhất là hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn, sự nóng nảy, bộp chộp sẽ khiến bạn mất nhiều hơn được.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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