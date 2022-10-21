Con giáp nào có cơ hội làm giàu trong tháng 10 âm lịch này?

Theo Tử vi, đường tài lộc của người tuổi Ngọ 3 tháng cuối năm cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng hơn, không bị phụ thuộc ý kiến của người khác.

Từ giờ đến cuối năm người tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ, việc làm ăn tiến triển tốt, thu hút tài lộc rủng rình – có thể coi là giai đoạn hoàng kim giúp họ bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn.

3 tháng cuối năm người tuổi Ngọ được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn. Người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm, kiên định với lựa chọn của họ - nhưng năm 2022 họ đã đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống nhưng không đáng kể.

Ở lĩnh vực nào người tuổi Ngọ cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của mình bỏ ra - đây là giai đoạn người tuổi Ngọ minh mẫn, sáng suốt, có những quyết định đúng đắn.

Người tuổi Ngọ đứng đầu là một trong 3 con giáp số đỏ hơn người, tháng 10 đổi vận, tháng 11 đại cát, tháng 12 đón tiền về như nước. Cuộc sống tình cảm của người tuổi Ngọ 3 tháng cuối năm cũng an bình, hạnh phúc, giúp bản mệnh người tuổi Ngọ thêm vững bước tiếp tục phấn đấu và phát triển.

Tuổi Tuất

Cũng giống như tuổi Mùi, tuổi Tuất cũng có hạn Thái tuế trong năm Tân Sửu 2021 nên sẽ khó tránh khỏi một số thử thách trong cả công việc lẫn cuộc sống, đòi hỏi họ phải bình tĩnh và khéo léo để xử lý từng tình huống một.

Đa số người tuổi Tuất sống tình cảm, nhưng họ cũng rất thẳng thắn, không ngại nói lên chính kiến của mình, vì thế nhiều khi điều này lại khiến họ bị người khác hiểu lầm, mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Nhất là trong các mối quan hệ ở nơi làm việc, tuổi Tuất càng cần phải chú ý, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập, cũng chính là tài lộc của họ.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, càng về cuối năm thì vận hạn của tuổi Tuất lại càng được hóa giải nhanh chóng. Đặc biệt, tháng 10 âm này sẽ mở ra 1 giai đoạn mới nhiều tài lộc, suôn sẻ và hanh thông cho tuổi Tuất.

Được cát tinh Phi Mã - 1 sao tốt chủ về sự giàu có và của cải hậu thuẫn, tuổi Tuất có vô số các cơ hội làm giàu, có thể nói là "nhìn đâu cũng thấy tiền". Cộng với sự chăm chỉ, nỗ lực, nhất định họ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ, viên mãn như ý không chỉ cho chính bản thân, mà còn cho cả gia đình và người thân của họ.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão có tính cách hiền lành, thông minh lại biết đối nhân xử thế. Người tuổi Mão thời gian qua đã gây dựng được những mối quan hệ xung quanh tốt đẹp, được nhiều người quý mến, lại có quý nhân luôn ở bên hỗ trợ.

Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, giỏi giang, lại nhận được vận may trời ban, có quý nhân phù trợ nên công danh ngày một thăng tiến. Dự báo, từ giờ đến cuối năm, vận số của người tuổi Mão phất lên như diều gặp gió, việc làm ăn có nhiều may mắn, thuận lợi.

Người tuổi Mão có cơ hội thăng tiến nhanh, tài lộc ngày một nhiều và có thêm tích lũy. Đặc biệt, từ tháng 10/2022 người tuổi Mão được thần Tài chiếu cố, đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền lớn, và 3 tháng cuối năm người tuổi Mão là một trong 3 con giáp được cùng hưởng vận giàu sang, làm ăn thuận lợi với người tuổi Ngọ, người tuổi Mùi.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.