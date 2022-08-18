Top 3 con giáp vinh dự nằm trong danh sách vàng son của Thần tài, may mắn, tài lộc, trăm đường thuận phát, vạn sự cát tường vào cuối tháng cô hồn

Người tuổi Tý được biết đến là những người nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tận tâm, trách nhiệm trong công việc. Không chỉ là những người bạn tốt, người yêu chung thủy mà người tuổi Tý còn là những người bạn làm ăn uy tín.

Cuối tháng 7 âm, tài lộc của người người tuổi Tý rất vượng. Họ có thể sẽ được thăng chức, tăng lương và có chuyện tình cảm thêm ngọt ngào, viên mãn. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của những người không làm cùng công việc với bạn. Kết thúc năm 2022 Dậu sẽ có vô số may mắn, tài lộc, đường công danh rộng mở, thành công viên mãn.

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Họ luôn coi trọng danh dự và chữ tín, thậm chí có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình.

Theo tử vi phương Đông, cuối tháng 7 âm, vận khí của người tuổi Tuất sẽ tăng lên bất ngờ. Họ dù có gặp chút khó khăn trong cuộc sống hay công việc cũng sẽ có người giúp đỡ, tương trợ.

Ảnh minh họa

Một phần quan trọng giúp tuổi Tuất có nhiều quý nhân là do con giáp này tính tình hòa nhã, lại lạc quan yêu đời nên kết nối được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp.

Tuy nhiên càng về cuối năm 2022, bản mệnh sẽ càng cảm nhận được sự khác biệt khi vận khí tốt, có nhiều cơ hội chuyển vận. Đây sẽ là lúc con giáp này gặp may mắn nhiều hơn hẳn những con giáp khác.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tài năng hơn người, lại tận tâm, tận lực với công việc. Người tuổi này sống chân thành nên được nhiều người quý mến.

Trong công việc, họ là người giàu nhiệt huyết, đam mê và không dễ dàng bỏ cuộc. Trong thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp nhiều điều xui xẻo, mưu sự không thành, tiểu nhân quấy phá.

Ảnh minh họa

Tuy vậy, cuối tháng 7 âm này, con giáp tuổi Thìn được dự đoán sẽ đổi vận, gặp nhiều điều may, làm ăn phát tài. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho nhiều trọng trách quan trọng. Thời gian này, họ có thể sẽ phải đi làm ăn xa, thu về nhiều thành quả.

Con giáp tuổi này cần mạnh dạn đón nhận cơ hội đến với mình. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, nỗ lực hết mình thì họ không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc, may mắn tràn đầy.

Đây cũng là thời gian con giáp tuổi Thìn có chuyện tình duyên nồng ấm, hạnh phúc. Đôi lứa có nhiều thời gian ở bên nhau, vun đắp tình cảm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.