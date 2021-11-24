Top 3 con giáp uống cạn lộc trời, lấy rổ hứng tiền, đời sang trang mới thăng hoa rực rỡ trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 18:00

Số trời đã định, trong 15 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng phát hờn.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Họ dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Năm 2021 là năm tương đối mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Tý, giúp họ đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc, tuổi Tý hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Top 3 con giáp uống cạn lộc trời, lấy rổ hứng tiền, đời sang trang mới thăng hoa rực rỡ trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều đàng hoàng, ngay thẳng và sống thiện lương. Họ biết trước biết sau, đối nhân xử thế khôn khéo nên ai cũng quý mến, thương yêu. Đặc biệt, nhờ chăm làm việc thiện nên con giáp giàu sang này tích được rất nhiều công đức.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì trong 15 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền ùa vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Top 3 con giáp uống cạn lộc trời, lấy rổ hứng tiền, đời sang trang mới thăng hoa rực rỡ trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên Thìn chẳng quá khó khăn để trở thành đại gia. Tuy nhiên, vì ham chơi, bất cần nên thuở đầu lập nghiệp Thìn đã phải trả giá khá đắt cho sự hời hợt, thiếu nghiêm túc của mình.

Tử vi dự đoán trong 15 ngày tới, con giáp thông minh này sẽ có cơ hội đổi vận. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Thìn đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Top 3 con giáp uống cạn lộc trời, lấy rổ hứng tiền, đời sang trang mới thăng hoa rực rỡ trong 15 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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