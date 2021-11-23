Trong 41 ngày tới, 3 con giáp xua tan tà khí, chạm túi thần tài, tiền vào ví rủng rỉnh xài đến sang năm cũng dư dả

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 17:00

3 con giáp đón vận may lớn trong thời gian tới, tiền vào túi đầy ắp.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có tính cách buồn tẻ và ít nói. Tuy nhiên, họ luôn âm thầm cống hiến và nỗ lực, chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nhờ đó, họ sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Trong 41 ngày tới, 3 con giáp xua tan tà khí, chạm túi thần tài, tiền vào ví rủng rỉnh xài đến sang năm cũng dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 41 ngày tới, con giáp tuổi Sửu liên tục đón tin vui vì bằng thực lực của mình có thể phát hiện và kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển. Họ cũng dựa vào sự cống hiến của mình, bằng chính năng lực của mình để kiếm tiền, thật nhiều tiền. Con giáp tuổi Sửu có thể sống một cuộc sống sung túc, ấm no trong thời gian tới.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn tràn đầy tinh thần chiến đấu. Họ cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí, họ ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Thìn không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý. Họ cũng là những người thông minh và hóm hỉnh, giúp cuộc sống của mình được thú vị, vui vẻ hơn.

Trong 41 ngày tới, 3 con giáp xua tan tà khí, chạm túi thần tài, tiền vào ví rủng rỉnh xài đến sang năm cũng dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 41 ngày tới, con giáp tuổi Thìn có thể dựa vào sự cống hiến và chăm chỉ của bản thân để kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp cũng phát triển vô cùng suôn sẻ. Tất nhiên, khi thực lực của họ được công nhận và tài năng được phát huy thì người tuổi Thìn càng không phải lo lắng về tiền bạc hay cơm áo hàng ngày. Cuộc sống của họ ngày càng có ý nghĩa hơn và được đảm bảo an ổn lâu dài.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thực sự tài giỏi, mẫu mực, có tinh thần cạnh tranh tốt. Trong nhiều trường hợp, nhờ sự cống hiến và sự bền bỉ nỗ lực của bản thân mà con giáp tuổi Mùi đã thu hái được nhiều tài lộc, thăng tiến trong công việc, kiếm nhiều tiền mỗi ngày. Làm ăn vượng phát, cuộc sống của của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rất nhiều. Trong thời gian tới, họ không lo thiếu tiền, không sợ vướng phải khó khăn, vấp váp.

Trong 41 ngày tới, 3 con giáp xua tan tà khí, chạm túi thần tài, tiền vào ví rủng rỉnh xài đến sang năm cũng dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 41 ngày tới, con giáp tuổi Mùi còn có cơ hội gặp quý nhân, nhận được sự giúp đỡ để phát triển mọi mặt trong cuộc sống, may mắn nối tiếp may mắn. Thời gian tới, con giáp tuổi Mùi giống như “chuột sa chĩnh gạo”, sống sung túc, đủ đầy.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 28 ngày tới, 3 con giáp nhiều tiền lắm của, tài vận song toàn, Thần Tài theo gót

Trong 28 ngày tới, 3 con giáp nhiều tiền lắm của, tài vận song toàn, Thần Tài theo gót

3 con giáp có tên dưới đây sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế. Họ sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài nên dễ làm nên chuyện lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 55 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở