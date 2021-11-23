Tử vi 50 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, sang năm xây nhà biệt thự, sắm xe hơi

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 19:00

Thầy tử vi cho biết trong thời gian 50 ngày sắp tới, những con giáp này làm đâu trúng đó, không lo nghèo khổ.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết tuổi Dần chính là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Những người tuổi Dần ở họ luôn có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Tử vi 50 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, sang năm xây nhà biệt thự, sắm xe hơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong vòng 50 ngày tới, tuổi Dần được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Bên cạnh đó, những người tuổi Dần vốn là những người không tham vọng, nhưng họ được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Bất kể làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố nên dễ dàng phát tài.

Tuổi Thân

Trong thời niên thiếu, tuổi Thân làm gì cũng thành công, so với bạn bè đồng trang lứa, họ dễ dàng gầy dựng sự nghiệp hơn. Tử vi học có nói, tuổi Thân cũng sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm mới. Nửa năm đầu, mọi thứ đại phát kéo dài đến hết năm. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều bất ngờ bùng nổ.

Tử vi 50 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, sang năm xây nhà biệt thự, sắm xe hơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, từ bây giờ, tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời, có khả năng sẽ giàu có từ cuối năm nay và dư dả sang tận năm sau, mở ra một cuộc sống đầy đủ sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là người có số mệnh tự chủ bản thân, dựa vào bản lĩnh của mình mà tạo dựng cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Người tuổi Mùi luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu cho mình nhờ vào bản lĩnh kiên cường.

Tử vi 50 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, sang năm xây nhà biệt thự, sắm xe hơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào giai đoạn trung niên, đa số tuổi Mùi đều công thành danh toại, sự nghiệp không những lên như diều gặp gió mà tài vận còn dồi dào. Trong 50 ngày tới, con giáp may mắn sẽ vô cùng thành công nên cuộc sống vô cùng viên mãn. Không những thế, bản mệnh cũng đón nhận nhiều cơ hội đổi đời và nắm trong tay khả năng xoay chuyển tình thế.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 28 ngày tới, 3 con giáp nhiều tiền lắm của, tài vận song toàn, Thần Tài theo gót

Trong 28 ngày tới, 3 con giáp nhiều tiền lắm của, tài vận song toàn, Thần Tài theo gót

3 con giáp có tên dưới đây sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế. Họ sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài nên dễ làm nên chuyện lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 56 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở