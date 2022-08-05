Top 3 con giáp trong 2 ngày tới (6-7/8/2022) tiền tài bất ổn, công việc không theo ý muốn

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 09:27

3 con giáp trong 2 ngày tới (6-7/8/2022) tiểu nhân rình rập, cẩn thận kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Tuổi Tý 

Top 3 con giáp trong 2 ngày tới (6-7/8/2022) tiền tài bất ổn, công việc không theo ý muốn - Ảnh 1

Trong 2 ngày tới (6-7/8/2022) Thiên Quan gây rối, để tránh cho bản thân vướng vào những vụ tranh chấp. Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày tới (6-7/8/2022) Thiên Quan gây rối, để tránh cho bản thân vướng vào những vụ tranh chấp, thị phi với kẻ tiểu nhân, người tuổi Tý cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Đừng để việc này gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn, biến bạn thành con giáp khó thành công.

Dù giữa bạn và lãnh đạo có quan điểm bất đồng, bạn cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao, bởi có là người thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã nhận được lợi ích lớn lao gì.

Hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh để trao đổi lại.

Chuyện tình cảm không có gì đáng nói do sự diễn ra bình bình không quá nổi trội nhưng sức khỏe tuổi Tý thì lại đang ở mức báo động. Nếu bạn không dừng ngày việc bỏ bữa, thức khuya thì hãy coi chừng đấy! 

Tuổi Ngọ

Top 3 con giáp trong 2 ngày tới (6-7/8/2022) tiền tài bất ổn, công việc không theo ý muốn - Ảnh 2

Tài lộc kém sắc vì lâm Tương Xung

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc kém sắc vì lâm Tương Xung. Lúc không có tiền đến người thân cũng muốn trở mặt với bạn. Khó khăn mới biết ai là người tốt với mình thực sự. Con giáp này khó xoay được tiền, khai trương không có lộc, hôm nay nên an phận thủ thường thì tốt hơn.

Công việc trong 2 ngày tới (6-7/8/2022)  của tuổi Ngọ đan xen cả hung lẫn cát vì có Chính Ấn chiếu mệnh. Bạn là người nhanh nhẹn, thông minh, học hành giỏi giang, có tiếng nói ở cơ quan làm việc. Dù có sức chịu đựng, nhẫn nhịn tốt nhưng còn chưa có chí tiến thủ nên công việc chưa thể bứt phá.

Tuổi Dậu

 

Top 3 con giáp trong 2 ngày tới (6-7/8/2022) tiền tài bất ổn, công việc không theo ý muốn - Ảnh 3

 

Trong 2 ngày tới (6-7/8/2022)  công việc, tinh thần làm việc không tốt, cảm thấy nhiều áp lực. Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 2 ngày tới (6-7/8/2022)  công việc, tinh thần làm việc không tốt, cảm thấy nhiều áp lực, lo lắng không biết có nên bắt tay vào công việc hay không, vì vậy mà thấy nhàm chán.

 

Tình duyên, khi đối phương bị oan, bạn nên đứng ra bảo vệ đối phương. Điều đối phương mong muốn là cảm giác an toàn chứ không phải bạn phủ nhận người ấy trước người khác.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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