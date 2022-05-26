Top 3 con giáp thời trẻ tiêu tiền như nước, hào phóng không ai bằng đến lúc kết hôn lại trở thành "thần giữ của"

Thời trẻ các con giáp này yêu chiều bản thân, tiêu tiền không cần suy nghĩ nhưng đến khi thành gia lập thất thì vô cùng trưởng thành, đặt gia đình nhỏ của mình lên ưu tiên hàng đầu.
- Bước qua ngày 25/5/2022, Thần Tài chiếu mệnh, Quý Nhân dẫn lối, 3 con giáp tài lộc nhân đôi, sự nghiệp thăng quan tiến chức, vận trình hanh thông làm gì cũng gặp may mắn, phát tài
- Tử vi 6 ngày tới (24/5 - 29/5), Cát Tinh báo hỷ, phúc lộc đầy nhà, 3 con giáp rút sạch túi Thần Tài, khai thông vận mệnh, tiến bước công danh, muốn gì được nấy
Tuổi Dậu
Phụ nữ tuổi Dậu là những người hiền lành, lương thiện. Họ có khả năng thiên bẩm trong quản lý tài chính nên để họ giữ tiền là quá sáng suốt.
Trong tất cả mọi khoản chi tiêu, đầu tư họ luôn rất tỉnh táo, quyết đoán nên tiền chỉ ngày càng sinh sôi. Thêm nữa, họ còn rất giỏi kiếm tiền để cùng chồng làm giàu. Người đàn ông nào may mắn lắm mới lấy được cô vợ tuổi Dậu.
Tuổi Tỵ
Tuổi Tỵ may mắn được trời ban cho tài sắc vẹn toàn. Họ không những có ngoại hình xinh đẹp, sự nghiệp thành công mà gia đình cũng êm ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, họ rất có năng khiếu trong quản lý tài chính và chi tiêu của gia đình. Nếu để vợ tuổi Tỵ cầm hết tiền thì các anh chồng chỉ có sung sướng, tiền ngày một nhiều lên chứ không mất đi một đồng.
Tuổi Ngọ
Ưu điểm của phụ nữ của tuổi Ngọ là thật thà, giỏi quán xuyến gia đình, là cánh tay đắc lực cho chồng trong công việc. Khi xảy ra những tình huống cấp bách, khó khăn; cô vợ tuổi Ngọ sẽ luôn ở bên cạnh động viên, giúp chồng đưa ra những quyết định sáng suốt. Chồng đưa tiền cho họ giữ thì chọn đúng người, đúng việc rồi.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.