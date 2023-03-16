Top 3 con giáp "thời tới cản không nổi", 7 ngày cuối tháng 2 âm tha hồ ĐÓN LỘC, gánh tiền bạc về đầy túi

Có thể nói rằng 5 ngày cuối tháng 2/2023 âm lịch là khoảng thời gian cực kì may mắn đối với người tuổi Dần. Mọi phương diện cuộc sống của con giáp này đều có bước phát triển đáng kể, công lao bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Mọi kế hoạch bạn đặt ra đều có những dấu hiệu tích cực. Bạn tin tưởng vào bản thân và nhận được sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Tài lộc vô cùng hanh thông, những chú Hổ còn được quý nhân chiếu cố, mọi việc thuận buồm xuôi gió, được dự đoán sẽ xoay chuyển mạnh mẽ.

Những khó khăn trước đó giờ đây càng làm nổi bật năng lực của con giáp này. Bạn không khó để giành được lợi thế cho riêng mình, vượt qua đối thủ một cách thuyết phục.

Sự nghiệp đang đứng trước rất nhiều cơ hội tốt đẹp. Bạn có cơ hội nhận được nhiều khoản lương, thưởng nóng trong khoảng thời gian này. Có người còn được cất nhắc, tăng lương, khiến cuộc sống từ nay về sau có nhiều cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp nhạy bén, giỏi phân tích, đánh giá các vấn đề. Vậy nên, con giáp này có mắt nhìn người khá chuẩn xác, người khác đừng mơ lừa gạt hay lợi dụng Tỵ. Đây chính là mấu chốt giúp Tỵ có thể quản lý nhân sự hiệu quả, chọn bạn mà chơi nên cuộc đời gặp được rất nhiều thuận lợi.

Tỵ nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, tiền chất chật két, vàng đổ thành kho. Từ tháng 4/2019 Tỵ chỉ cần quơ tay là có tiền, tài vận bùng nổ bất ngờ. Càng về cuối năm con giáp này càng thành công vang dội, sung túc an nhàn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất luôn giữ thái độ tận tâm với sự nghiệp. Con giáp này không bao giờ lười biếng mà luôn làm việc rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Công việc đến tay họ là có thể hoàn thành xuất sắc. Cấp trên rất hài lòng về điều này. Tuổi Tuất được lãnh đạo đánh giá cao, được đồng nghiệp công nhận năng lực và tôn trọng.

Tử vi nói rằng trong 6 ngày tới, vận thế của tuổi Tuất bước vào giai đoạn hưng thịnh, không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. Con giáp này đưa ra các ý kiến để phát triển công việc và được mọi người ủng hộ. Đây chính là cơ sở để lương thưởng của tuổi Tuất tăng lên trong thời gian tới.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.