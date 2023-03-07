Đúng 14 ngày tới, thời vận xoay chiều, top con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, chức cao vọng trọng, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 13:08

3 con giáp này sẽ gặp được cơ hội làm giàu, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra trơn tru, suôn sẻ.

Tuổi Mão

Mậc dù tuổi Mão được mọi người xung quanh đánh giá là điềm tĩnh, chín chắn và biết cư xử, thế nhưng trong tuần mới, bản mệnh này có thể xảy ra xung đột với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu gặp phải rắc rối, đặc biệt là trong công việc, con giáp này cần bình tĩnh trong cả suy nghĩ lẫn hành động.

Thời gian 14 ngày tới, người tuổi Mão làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Bằng sự nhanh nhạy của bản thân và sức sáng tạo cao, con giáp này sẽ nghĩ ra nhiều hình thức kinh doanh mới, từ đó mở rộng thêm việc kinh doanh của bản thân. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng gặp được nhiều thuận lợi trong chuyện tình duyên. Họ có cơ hội làm quen với nhiều người mới và có thể tìm ra “định mệnh” của mình.

Đúng 14 ngày tới, thời vận xoay chiều, top con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, chức cao vọng trọng, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

14 ngày tới  sẽ có nhiều thăng trầm cho người tuổi Tỵ nhưng mọi chuyện đều sẽ dần ổn định. Công việc sẽ có bước tiến mới, hãy cố gắng để chờ ngày bội thu, từng chút một góp nhặt thành công

Năm nay, người tuổi Tỵ có nhiều người giúp đỡ. Quý nhân luôn ở bên giúp họ bất cứ lúc nào, bởi vậy đừng quá lo lắng. Nhưng họ nên cẩn trọng trong giao tiếp ăn nói, nếu không muốn gây họa cho bản thân. Chuyện gì cũng đừng quá thẳng thừng, dễ làm mất lòng hay mâu thuẫn với người đối diện. Từ giữa năm thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, thành công sẽ đến không xa.

Đúng 14 ngày tới, thời vận xoay chiều, top con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, chức cao vọng trọng, tiền tài dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dù là trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh, người tuổi Hợi đều ít có đối thủ. Con giáp này là những người bất khả chiến bại, rất có năng lực, không quá khi gọi Hợi là thông minh, khôn khéo nhất trong số 12 con giáp.

Tử vi 14 ngày tới cho biết, tuổi Hợi là một trong những con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu. Hợi sẽ gặp được cơ hội làm giàu, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra trơn tru, suôn sẻ.

Nhờ quý nhân phù trợ, Hợi mạnh dạn đầu tư làm ăn lớn và thật không ngờ đã thu về lợi nhuận đáng nể. Con giáp này tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dư dả. Hợi không còn phải lo lắng về việc không có tiền để tiêu, cuộc sống ảm đạm trước kia sẽ thay đổi ngày càng viên mãn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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