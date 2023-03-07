Đúng 3 ngày tới, top 3 con giáp ‘tiền vào như nước’, tình duyên mỹ mãn: Mùng 7 may mắn, mồng 8 phúc lộc, mồng 9 vận đỏ nhân đôi

Người tuổi sửu nhất định là người giàu có, giỏi tư duy trừu tượng, thu nhập gấp đôi, có một tình yêu chân chính có thể đi cùng mình cả đời nên cuộc sống tốt đẹp có thể tiếp diễn, tình cảm tự nhiên, thông thái, quyết đoán trong mọi việc. Sức mạnh cơ hội là không thể bỏ lỡ, may mắn cứ đến liên tiếp với người tuổi sửu nhưng họ lại không đầu tư quá nhiều tâm sức vào phương diện tình cảm.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đa phần thường sống ngay thẳng, thật thà. Họ không vì tiền tài, địa vị mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm. Bất cứ làm việc gì, họ cũng đặt lợi ích tập thể lên trên.

Tuy vậy, nhược điểm của người tuổi này là những lời nói thẳng của họ đôi khi lại thành khó nghe, làm mất lòng người khác.

Bước sang tháng 3/2023 người sinh vào năm Tuất có tài lộc dồi dào, may mắn trong sự nghiệp. Họ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Con giáp này nếu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu sẽ đạt được thành tích lớn. Trong khi người kinh doanh buôn bán cũng ký được nhiều hợp đồng, bùng nổ doanh thu.

Nhìn chung, nhờ cầu tiến và hăng say lao động nên người tuổi này đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, đánh giá cao. Cát khí vượng giúp con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cả năm giàu có, sung túc.

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Tuổi Mão

Công việc vào tháng 3 của người tuổi Mão có khá nhiều biến động, họ sẽ chịu áp lực kèm theo khối công việc ngày càng lớn. Tuy nhiên, họ có thể vượt qua một cách nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của một người đồng nghiệp thân thiết.

Trong tháng 3 này, các dự án “đóng băng” từ lâu cũng sẽ được người tuổi Mão khởi công trở lại. Và thật may mắn, các dự án đó được vận hành suôn sẻ, thuận lợi.

Cuối tháng, sự nghiệp của họ được cất nhắc thăng tiến rõ rệt. Kèm theo đó, tài chính sẽ có nhiều khởi sắc. Đối với người làm buôn bán kinh doanh, tháng 3 này là tuyệt vời để thu tiền vào nhà.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm