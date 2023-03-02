Tin vui, tin vui... 3 cung hoàng đạo nữ dễ lấy chồng giàu, tương lai được đại gia săn đón nhiều nhất!

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 17:06

Xử Nữ là người rất tận tụy với tình yêu, một khi đã yêu thì họ cũng rất si tình và lưu luyến, vì vậy khi Xử Nữ gặp được đối tượng của mình, họ sẽ dốc lòng, dốc sức.

Xử Nữ

Xử Nữ khiêm nhường, kín đáo và không hay đòi hỏi. Họ thuộc tuýp người thích học hỏi, khám phá và làm đầy vốn sống. Họ có thể chấp nhận khuyết điểm của người khác nhưng lại có yêu cầu cao đối với bản thân, gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh, đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Đương nhiên, một Xử Nữ ưu tú như vậy có vận đào hoa rất tốt, đặc biệt trong tháng ba này. Xử Nữ là người rất tận tụy với tình yêu, một khi đã yêu thì họ cũng rất si tình và lưu luyến, vì vậy khi Xử Nữ gặp được đối tượng của mình, họ sẽ dốc lòng, dốc sức. Vận may trong tháng này nhất định sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh độc thân và tìm được người mình yêu.

Tin vui, tin vui... 3 cung hoàng đạo nữ dễ lấy chồng giàu, tương lai được đại gia săn đón nhiều nhất! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử

Phụ nữ Sư Tử rất hào phóng, ngay cả khi họ sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì họ vẫn rộng rãi và có tính cách khá tốt.

Chúng ta hiếm khi nhìn thấy một bạn nữ cũng Sư Tử với những thói quen của một "tiểu tư sản" keo kiệt bủn xỉn, hay chấp nhặt.

Thực ra không dễ để một người đàn ông giàu có lấy lòng một người phụ nữ Sư Tử bằng tiền, cho dù cô ấy không giàu, hay mua đồ bình dân nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh trước những món quà đắt tiền và sẽ không bị đánh bại ngay lập tức.

 

Con gái càng khó chinh phục, càng khí chất như Sư Tử  thì càng được các chàng trai quan tâm, đàn ông giàu có quen cưng chiều những cô gái rẻ tiền, và những cô nàng sư tử sẽ trở nên đặc biệt trong mắt đàn ông giàu có.

 

Tin vui, tin vui... 3 cung hoàng đạo nữ dễ lấy chồng giàu, tương lai được đại gia săn đón nhiều nhất! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bọ Cạp

Trong mắt những người xung quanh, Bọ Cạp luôn là một cung hoàng đạo tinh tế, nhanh nhạy và rất quyến rũ. Năm 2023 dự báo sẽ là một năm bùng nổ của con giáp này khi không phải đối mặt với bất kỳ vất vả, rắc rối nghiêm trọng nào. Mỗi khi lâm vào cảnh khó khăn, Bọ Cạp sẽ nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ từ những vị quý nhân xung quanh, nhờ thế mà công việc, cuộc sống đều hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Trong năm 2023, cung Bọ Cạp sẽ nhận được lời mời tham gia đầu tư từ một vài người có kinh nghiệm. Mặc dù đây đều là những dự án có khả năng sinh lợi cao nhưng cung hoàng đạo này cũng cần cân nhắc kỹ và tham khảo thêm ý kiến từ người xung quanh để không rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ai xui mặc ai: top 3 cung hoàng đạo may mắn cả tình lẫn bạc, "gánh tiền mỏi lưng" nằm không cũng giàu trong 2 ngày cuối tuần này (4/3 - 5/3)

Ai xui mặc ai: top 3 cung hoàng đạo may mắn cả tình lẫn bạc, "gánh tiền mỏi lưng" nằm không cũng giàu trong 2 ngày cuối tuần này (4/3 - 5/3)

Cuối tuần dù không đi đâu xa nhưng ngay trong ngôi nhà của mình bạn cũng cảm nhận được niềm vui trọn vẹn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cung hoàng đạo bói vui 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 33 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 9 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 13 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc