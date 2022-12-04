Top 3 con giáp tâm địa thiện lương, tốt bụng vô cùng khác với vẻ ngoài thẳng thắn, cứng nhắc đến khó tin

Nếu bạn gặp người tuổi Dần chắc chắn, bạn cũng sẽ nhận ra cách nói chuyện của họ thẳng thắn đến khó tin. Từng câu từng chữ từ miệng họ thốt ra khá là cứng ngắc, có đôi khi nó giống như bị rập khuôn vậy. Không một chút mềm mại, thấy béo nói béo, thấy xấu nói xấu, lắt léo làm người khác vui lòng là chuyện không bao giờ xảy ra. Chính vì vậy nên nhiều khi cùng một ý nghĩa nhưng từ miệng họ nói ra lại trở thành nhạo báng, xem thường người khác.

Những người tuổi Dần có kiểu nói chuyện cực thẳng thắn, mỗi lời thốt ra như muốn công kích người khác.

Những người này thường hay mắc “vạ miệng” chỉ vì khả năng biểu đạt của bản thân quá kém. Trong cuộc đời những người tuổi Dần chắc chắn không ít lần khốn khổ vì câu nói của chính mình khiến bản thân bị người khác “ghi thù”. Nhưng mà thực ra Dần lại cực kì tốt bụng, trượng nghĩa, hay giúp đỡ người khác đấy.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng ít ai biết đời sống nội tâm của họ lại khá phong phú và chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Tỵ yêu cuộc sống tự do, độc lập, chỉ dựa vào sức mình chứ hiếm khi nhờ vả đến ai.

Tuổi Tỵ cũng là người khá bướng bỉnh và cố chấp, nên đôi khi nói ra những câu khiến người nghe cảm thấy bị tổn thương.

Tuy nhiên, con giáp này lại là người có tấm lòng thiện lương, bản chất hiền hòa, không hại ai bao giờ. Trong thâm tâm, đây là một người yếu ớt và mong manh, cần được chở che bảo vệ.

Tuổi Sửu

Thật ra không phải người ta tự dưng gán cho những người hay nói năng thiếu suy nghĩ với hình ảnh con trâu đâu. Tất cả đều có nguyên do của nó cả. Bởi hầu hết những người tuổi Sửu thường khá thẳng thắn, bộc trực. Nhưng họ đúng thuộc kiểu nói mà không nghĩ, mà có khi nói xong rồi cũng không nghĩ nên thường bị cho là thành phần chưa lớn, nói năng vớ vẩn.

Thấy khuyết điểm, nói thẳng luôn, không ngần ngại không cần quan tâm người ta có xấu hổ hay thế nào, tất cả nằm ngoài sự để tâm của Sửu. Trâu tuy không dùng lời khiếm nhã, không ác độc nhưng nó so với việc đó còn khủng khiếp hơn.

Sửu thường bị người ta cho rằng nói chuyện thiếu suy nghĩNhững lời nói thiếu suy nghĩ đó gây hiểu lầm cho người khác, khiến người ta chẳng còn muốn gặp lại hay trò chuyện với Sửu nữa. Đã thế lại còn có cái “mác” thiếu chín chắn, nói mà không nghĩ, ác độc, vô duyên. Nhưng người tuổi Sửu lại có tính như Trâu vậy, thật thà, tốt bụng. Vậy nên họ không ngại mình sẽ phải chịu vất vả thế nào, chỉ cần giúp đỡ được người họ muốn giúp, thế là đủ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.