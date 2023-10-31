Top 3 con giáp sướng như tiên trong 10 ngày tới: Rũ sạch khó khăn, vận trình tài lộc tăng tốc, phúc khí vô bờ, bước ra cửa là có tiền

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 08:52

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc nhân đôi, phất lên giàu sụ trong 10 ngày tới.

Tuổi Hợi 

Thời gian trước đây, mệnh cách của người tuổi Hợi xuất hiện hung tinh nên vận thế không thuận lợi, gặp vô số chuyện phiền phức.

Trong 10 ngày tới, cung Tài Bạch của con giáp này xuất hiện Hỉ Tinh và Thiên Tài Tinh nên sẽ vô cùng may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là về tài vận. Con giáp này làm gì cũng thành công và mang lại nguồn thu nhập khủng.

Top 3 con giáp sướng như tiên trong 10 ngày tới: Rũ sạch khó khăn, vận trình tài lộc tăng tốc, phúc khí vô bờ, bước ra cửa là có tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Công việc tiến triển thuận lợi khiến tinh thần của bạn cũng thoải mái hơn. Do đó, thời vận của bạn sẽ đỏ thắm như son trong 10 ngày tới. Bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Ngoài ra, về vận trình tình cảm, các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người. Đây cũng là thời điểm mà hai người cần trưởng thành và tin tưởng nhau hơn, đồng thời nếu có nghi ngờ thì cũng cần thẳng thắn trao đổi. Như vậy thì mối quan hệ sẽ ngày càng bền chặt hơn. 

Top 3 con giáp sướng như tiên trong 10 ngày tới: Rũ sạch khó khăn, vận trình tài lộc tăng tốc, phúc khí vô bờ, bước ra cửa là có tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường được biết đến với sự quyết đoán, chín chắn và có khả năng lãnh đạo. Do đó, trên phương diện sự nghiệp, họ thường nắm giữ những chức vụ cao hoặc luôn tìm kiếm cơ hội để có thể tự làm chủ. Đây là thời điểm thuận lợi cho những người đã lựa chọn theo con đường đầu tư, kinh doanh để bắt đầu ăn nên làm ra, tích lũy tài sản đáng kể.

Trong 10 ngày tới, tài chính của người cầm tinh các chú hổ khá lý tưởng. Đây có thể coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh. Cộng thêm tính cách dám nghĩ dám làm, đầu óc biết tính toán nên họ biết chắc chắn mình phải làm gì, làm như thế nào.

Ở khía cạnh tài chính, người tuổi Dần có thể nhận được nhiều nguồn thu hơn và mở rộng con đường dẫn đến sự giàu có, nhờ sự hỗ trợ của sao Tử Vi.

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh đối với người tuổi Dần. Con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình khi đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đã trải qua sự cân nhắc đầy cẩn trọng.

Chính tinh thần ấy giúp họ dễ dàng nắm bắt những cơ hội dù lớn hay nhỏ. Vận may đến kéo theo những cơ hội và quý nhân, giúp cho việc làm ăn kinh doanh ngày càng nảy nở.

Top 3 con giáp sướng như tiên trong 10 ngày tới: Rũ sạch khó khăn, vận trình tài lộc tăng tốc, phúc khí vô bờ, bước ra cửa là có tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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