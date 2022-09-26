TOP 3 con giáp 'số đỏ hơn son', dễ giàu hơn trúng số độc đắc, đón Thần Tài giàu sang, đón Quý nhân phát tài, một bước lên tiên vào 4 ngày cuối tháng 9 dương (27, 28, 29, 30/9/2022)

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 06:24

3 con giáp đỏ hơn trúng số độc đắc, có số đại gia, dễ kiếm được tiền tỷ, làm gì cũng có lộc, cuộc sống thăng hạng.

Tuổi Tý

Đúng 4 ngày cuối tháng 9 dương lịch. Tuổi Tý đang chờ đợi một tháng mới thực sự rực rỡ hơn với nhiều thành công, tiền bạc lộc lá về như thác đổ. Trong thời gian này, người tuổi Tý không phải lo lắng quá nhiều bởi tài vận ổn định, các nguồn thu vẫn được duy trì đều đặn, không thiếu tiền tiêu.

Giai đoạn này, con giáp tuổi Tý sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Khát vọng đổi đời của Tý sẽ đến từ thời điểm này, Tý tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Tý cũng được nâng cao.

Những người tuổi Tý sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Tý sẽ tự tin hơn. Người tuổi Tý không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

TOP 3 con giáp 'số đỏ hơn son', dễ giàu hơn trúng số độc đắc, đón Thần Tài giàu sang, đón Quý nhân phát tài, một bước lên tiên vào 4 ngày cuối tháng 9 dương (27, 28, 29, 30/9/2022) - Ảnh 1
Khát vọng đổi đời của Tý sẽ đến từ thời điểm này, Tý tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Tý cũng được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ có tính cách nhanh nhẹn, hiền lành và tử tế. Trong công việc, dù lớn hay nhỏ, họ luôn là người có trách nhiệm và được đồng nghiệp yêu thương, quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. Đúng 4 ngày cuối tháng 9 dương, người tuổi Dần sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp. Công việc suôn sẻ, thu nhập cũng tăng cao giúp con giáp này có một tháng no đủ, không phải suy nghĩ nhiều về tài chính.

Người tuổi Dần có số làm lãnh đạo, họ thường thành công trong sự nghiệp. Khi người khác còn loay hoay thì họ đã đứng trên đỉnh cao. Giai đoạn này, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, thời gian tới, những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Tài vận của tuổi Dần được cải thiện đáng kể nhờ Ngọc Hoàng "mở sổ vàng". Thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, bạn còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

TOP 3 con giáp 'số đỏ hơn son', dễ giàu hơn trúng số độc đắc, đón Thần Tài giàu sang, đón Quý nhân phát tài, một bước lên tiên vào 4 ngày cuối tháng 9 dương (27, 28, 29, 30/9/2022) - Ảnh 2
Đúng 4 ngày cuối tháng 9 dương, người tuổi Dần sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp, công việc suôn sẻ, thu nhập cũng tăng cao giúp con giáp này có một tháng no đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tính siêng năng, cần cù. Trong cuộc sống, họ có thể gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ không bao giờ đầu hàng mà luôn nỗ lực vươn lên. Đúng 4 ngày cuối tháng 9 dương, vận trình công danh, sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ sẽ có những thay đổi bất ngờ, bứt phá thành công "một bước lên tiên".

Gặp được thời cơ thích hợp, sự nghiệp của Ngọ lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Ngọ phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó, họ còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp tuổi Ngọ dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai. Con giáp này luôn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên kiếm được nhiều cơ hội đổi đời. Dù có gặp khó khăn gì, tuổi Ngọ cũng sẽ nhanh chóng vượt qua để thu về quả ngọt.

TOP 3 con giáp 'số đỏ hơn son', dễ giàu hơn trúng số độc đắc, đón Thần Tài giàu sang, đón Quý nhân phát tài, một bước lên tiên vào 4 ngày cuối tháng 9 dương (27, 28, 29, 30/9/2022) - Ảnh 3
Tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó, họ còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp tuổi Ngọ dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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