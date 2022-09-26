Trúng số độc đắc vào đúng 17h chiều nay (26/9), 3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa tiền bạc', thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, may mắn ẵm giải đặc biệt 1000 tỷ trong tay, bước một bước vào giới đại gia

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 03:12

3 con giáp dưới đây may mắn trúng số tiền tỷ, đổi vận giàu sang, không lo nghèo khó, ai nghèo sẽ thoát nghèo, ai giàu sẽ càng giàu hơn.

Tuổi Mão

Theo tử vi, trời sinh người tuổi Mão là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Mão càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. 

Tuổi Mão là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành, không những sự nghiệp ổn định vững chắc mà tài vận cũng dồi dào, mỗi phút mỗi tăng. Trong tương lai gần, tuổi Mão có khả năng sở hữu cơ ngơi cho riêng mình, cuộc sống hôn nhân khá êm ấm.

Người tuổi Mão trời sinh đã mang nhiều phúc khí, vận thế năm nay của họ cũng rất vượng. Nhất là vào 17h chiều nay, con giáp tuổi này sẽ chuẩn bị đón vận tiền tài vô cùng tốt đẹp. ĐTrúng số độc đắc vào đúng 17h chiều nay (26/9), 3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa tiền bạc', thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, may mắn ẵm giải đặc biệt 1000 tỷ trong tay, bước một bước vào giới đại gia - Ảnh 1ây sẽ là cơ hội làm giàu quý giá của người tuổi Mão. Họ nên tranh thủ để tích góp tài sản, nhanh chóng làm giàu.

Trúng số độc đắc vào đúng 17h chiều nay (26/9), 3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa tiền bạc', thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, may mắn ẵm giải đặc biệt 1000 tỷ trong tay, bước một bước vào giới đại gia - Ảnh 2
con giáp tuổi này sẽ chuẩn bị đón vận tiền tài vô cùng tốt đẹp, đây sẽ là cơ hội làm giàu quý giá của người tuổi Mão, họ nên tranh thủ để tích góp tài sản, nhanh chóng làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Người tuổi Hợi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người. Trong tình duyên, tuổi Hợi gặp người yêu thương bạn suốt đời và còn giúp bạn một tay chăm sóc gia đình.

Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Hợi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh nhưng hãy tin rằng, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, vì vậy vào 17h chiều nay, Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi Hợi còn có cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, hoàn thành ước mơ bao lâu nay mà mình ấp ủ.

Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu Hợi vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm. Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. Hợi may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đặc. 

Trúng số độc đắc vào đúng 17h chiều nay (26/9), 3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa tiền bạc', thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, may mắn ẵm giải đặc biệt 1000 tỷ trong tay, bước một bước vào giới đại gia - Ảnh 3
Người tuổi Hợi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong khung giờ này là thời điểm tuyệt vời cho Mùi lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc.

Cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước sang trang mới thịnh vượng và thăng hoa hơn. Nếu như nắm bắt cơ hội tốt thì có khả năng đổi đời, sự nghiệp không những vững chắc ổn định mà tài vận cũng chảy vào túi dồi dào. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mùi vào giai đoạn trung vận và hậu vận tuy có nhiều biến cố nhưng tất cả đều vượt qua được nhờ có quý nhân và các vị thần may mắn chiếu cố.

Người tuổi Mùi sinh ra đã có nhiều phúc đức. Dù vậy, thời gian trước vận thế của con giáp này không khởi sắc, cuộc sống nhiều khó khăn. Nhưng đúng 17h chiều nay, người tuổi Mùi có vận may bạc tiền, thu nhập từ nhiều nguồn đổ vào túi. Họ làm gì cũng thành công, muốn tiền được tiền.

Trúng số độc đắc vào đúng 17h chiều nay (26/9), 3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa tiền bạc', thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, may mắn ẵm giải đặc biệt 1000 tỷ trong tay, bước một bước vào giới đại gia - Ảnh 4
Cuộc sống tuổi Mùi vào giai đoạn trung vận và hậu vận tuy có nhiều biến cố nhưng tất cả đều vượt qua được nhờ có quý nhân và các vị thần may mắn chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ hai tử vi ngày 26/9

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở