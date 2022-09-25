TOP 3 con giáp được Trời Phật ưu ái, tha hồ 'hốt vàng hốt bạc' khi bước qua tháng 10/2022 dương lịch

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp dưới đây gặt hái được nhiều tài lộc, ví tiền dày cộm, sự nghiệp lên hương, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Thìn Người tuổi Thìn vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Thìn chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại. Bước qua tháng 10 dương lịch chính là thời hoàng kim của người tuổi Thìn. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Thìn thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Thìn sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân. Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà đường tình duyên của người tuổi Thìn cũng vô cùng rực rỡ. Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”. Bước qua tháng 10 dương lịch chính là thời hoàng kim của người tuổi Thìn, con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Bước qua tháng 10 dương lịch là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Tý. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Tý có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Thời điểm này, tuổi Tý sẽ có vận may lội ngược dòng, họ được trời ban nhiều phước lành, những kế hoạch tưởng chừng như không thể thực hiện thì mọi thứ bất ngờ hanh thông. Cũng nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên giúp con đường tài vận của con giáp này thăng tiến vượt bậc. Tài lộc của tuổi Tý chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Tý làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh. Bước qua tháng 10 dương lịch là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Tý, con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Trời sinh những người tuổi Hợi siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới. Bước sang tháng 8 dương lịch người tuổi Hợi có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Hợi sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Hợi dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương. Thần Tài chiếu cố, không những gặp nhiều may mắn mà còn tìm được cơ hội đổi đời. Sự nghiệp tuổi Hợi đang có bước thay đổi bất ngờ, đây là cơ hội tốt để tuổi Dậu nắm bắt và phát huy, nếu may mắn thì con đường công danh sẽ thăng hoa vượt trội. Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp, cuộc sống sung túc viên mãn không ngờ. Sự nghiệp tuổi Hợi đang có bước thay đổi bất ngờ, đây là cơ hội tốt để tuổi Dậu nắm bắt và phát huy, nếu may mắn thì con đường công danh sẽ thăng hoa vượt trội - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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