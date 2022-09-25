Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' vào 17h chiều mai (26/9), tìm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, phất cả tình lẫn tiền, vàng bạc ngập két, một bước lên đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 21:04

3 con giáp nắm bắt được vận may, đổi đời trong gang tấc, sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, vạn sự hanh thông.

Tuổi Thìn

Vốn mang số mệnh của những con Rồng nên dù cuộc sống có khó khăn đến mấy người tuổi Thìn cũng có thể vượt qua được. Vào giai đoạn tiền vận, đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được thành công. Theo đó, họ không chỉ xây dựng được cho mình sự nghiệp vững chắc mà còn tạo cho gia đình cuộc sống ấm no, sung túc.

Thời gian 17h chiều mai, tuổi Thìn nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Cuộc sống tuổi Thìn có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Điều cần làm nhất chính là tuổi Thìn cần phát huy hết thế mạnh để có được cơ hội đổi đời trong thời gian sắp tới.

Cuộc sống tuổi Thìn có nhiều thay đổi tích cực. Trong phương diện công việc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ. Ngoài ra, tài vận cũng tăng lên theo cấp số nhân, may mắn đến liên tiếp, mọi sự tốt đẹp đều đến vào đầu năm sắp tới, vì vậy tuổi Thìn phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng.

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' vào 17h chiều mai (26/9), tìm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, phất cả tình lẫn tiền, vàng bạc ngập két, một bước lên đỉnh giàu sang - Ảnh 1
Cuộc sống tuổi Thìn có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thường siêng năng, chăm chỉ và luôn nỗ lực trong công việc để có được cuộc sống ấm no. Họ cũng là người sống thực tế, không tham sân si và cố gắng thay đổi bản thân. Tử vi học có nói, đúng 17h chiều mai, người tuổi Sửu gặt hái được nhiều thành tựu, vận may bất ngờ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên và tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, chông gai mấy cũng sẽ vượt qua. Những ai chưa từng kinh doanh đầu tư thì thời gian tới có thể thử vận may, mọi thứ có khả năng thăng hoa bất ngờ. Thời gian này, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều thay đổi tích cực, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, sẽ có cơ hội đổi đời trong chớp mắt.

Tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đặc biệt, người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Sửu giàu có hơn, những năm sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy.

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' vào 17h chiều mai (26/9), tìm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, phất cả tình lẫn tiền, vàng bạc ngập két, một bước lên đỉnh giàu sang - Ảnh 2
Người tuổi Sửu gặt hái được nhiều thành tựu, vận may bất ngờ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên và tài vận đều có bước chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đa phần là những người hiền lành, nhân hậu, thấu tình đạt lý vì thế cuộc sống của họ cũng gặp nhiều may mắn. Họ được trời ban nhiều phước lành nên dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua được. Đúng 17h chiều mai, người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu sẽ có chuyển biến tích cực bất ngờ, từ công việc, nhân duyên đến tài vận đều khởi sắc.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi được xem là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sẽ khổ tận cam lai, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần sẽ chuyển biến tích cực không ngừng. Tuổi Mùi nào biết đầu tư, tiết kiệm thì sắp tới sẽ viên mãn bất ngờ.

Nhờ có cát thần nâng đỡ nên công việc của Mùi đi vào guồng quay. Nhờ vậy mà Mùi sẽ đỡ vất vả hơn. Cát tinh cũng giúp Mùi tìm ra phương pháp mới phù hợp để sớm có được thành công. Trong thời gian tới, tuổi Mùi sẽ may mắn hơn bởi có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' vào 17h chiều mai (26/9), tìm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp thăng hoa, phất cả tình lẫn tiền, vàng bạc ngập két, một bước lên đỉnh giàu sang - Ảnh 3
Tuổi Mùi được xem là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sẽ khổ tận cam lai, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần sẽ chuyển biến tích cực không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ hai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch