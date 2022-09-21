Top 3 con giáp nữ có cuộc sống hôn nhân và tình duyên lận đận, lấy được chồng cũng khổ, dễ rơi vào cảnh "cô đơn"

Những cô gái tuổi Tý quá si mê trong tình yêu, nhiều trường hợp sẽ cho tất cả, mười người thì chín người vì tình, nhưng khi bị phản bội trong hôn nhân, họ không thể giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, thậm chí có thể dẫn đến ly hôn nếu không bình tĩnh phân tích. Họ xâm phạm thẳng vào nhau trong thế giới tình cảm của riêng mình, khiến cả hai đau khổ trong hôn nhân. Nhất là lấy nhầm người thì hôn nhân càng lận đận, đau khổ, dễ cô đơn.

Thành đạt và luôn tự tin và bản thân, chính vì thế mà bạn đời của tuổi Tý cũng phải thật giỏi. Tuổi Tý thường đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình, vì thế bạn khó khăn trong việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp. Đó là lý do cho đến tận bây giờ bạn vẫn đơn độc trong hành trình tìm kiếm một nửa của cuộc đời.

Tuổi Tý rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp bởi bản chất thông minh và chịu khó tìm tòi. Năng lực làm việc của tuổi này rất cao, bản mệnh là những người nói được sẽ làm được, tính khí thẳng thắn, sống rất thẳng thắn, đôi khi không biết kiêng nể kể cả trong những mối quan hệ làm ăn hay với cấp trên.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thông minh giỏi giang bậc nhất, tài hoa cũng hơn người. Trong công việc, Tỵ luôn được lòng tất cả mọi người, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tài chính cũng vô cùng khởi sắc, tiền đổ về tiêu xài không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đường tình duyên của con giáp này lại gặp khá nhiều trắc trở. Những người bạn gặp đều lừa dối và lợi dụng bạn. Vì vậy bạn phải chịu nhiều tổn thương khi còn trẻ, đến năm 30, mọi chuyện với bạn mới êm đềm hơn. Tuy nhiên con đường hôn nhân của bạn cũng gặp khá nhiều khó khăn, cần kiên nhẫn để vượt qua.

Tuổi Mão

Đường tình duyên của tuổi Mão, đặc biệt là phụ nữ có thể hơi lận đận. Nguyên nhân được đưa ra là bởi phụ nữ tuổi Mão quá thông minh, quá mạnh mẽ , thêm vào đó lại có tinh thần cầu toàn, cầu tiến rất cao. Những phụ nữ này nhờ đặc điểm tính cách trời phú cho mà có nhiều khả năng thành công trong công việc mình lựa chọn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng có thể vì đó, họ thường có tiêu chuẩn người bạn đời phải thành công hơn, giỏi giang hơn, hay như cách nói bình dân, họ kén chọn; và cũng có đôi khi họ chỉ đơn giản muốn được tự do để tiếp tục những đam mê của mình thay vì vướng bận chồng con. Chính vì thế mà ở tuổi 30 những con giáp nữ tuổi Mão vẫn một mình đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.