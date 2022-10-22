Top 3 con giáp nổi tiếng khoan dung độ lượng, 'khẩu xà tâm Phật' dù cách thể hiện chưa được khéo léo

Ít ai biết, tuổi Thìn có khi chỉ là “khẩu xà tâm Phật” mà thôi. Tuổi Thìn là người khoan dung độ lượng, nói ra những điều khiến người khác tổn thương cũng đã đều suy nghĩ rất kĩ và mong muốn điều tốt cho đối phương. Chỉ là cách thể hiện của họ chưa được khéo léo lắm.

Người tuổi Thìn thông minh, lý trí và không bao giờ chịu khuất phục. Tuổi Thìn có khả năng thấu hiểu lòng người cũng như có trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra, tuổi Thìn này còn có tấm lòng bao dung độ lượng, chân thành và nhiệt tình, vì vậy mà bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm. Họ không thích gây bất hòa hay xích mích, biết đối nhân xử thế và không bao giờ để bụng đến những chuyện nhỏ nhặt. Nếu người khác có làm sai thì họ cũng chỉ nói đạo lý mà thôi.

Con giáp cầm tinh con trâu là người có tính tình thật thà, chất phác, ôn hòa và lương thiện. Đôi lúc tuổi Sửu có hơi chậm chạp, không có khả năng ứng biến linh hoạt nhưng lại là người coi trọng tình cảm, thích giúp đỡ người khác và dễ tin người. Tuổi Sửu có tấm lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Họ quan niệm rằng, “tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho bản thân mình”, vì vậy hiếm khi tuổi Sửu để bụng hay nhắc lại chuyện cũ.

Trời sinh tuổi Sửu sở hữu trái tim lương thiện và một tâm hồn đầy nhân hậu. Đối với bất cứ người nào, con giáp này đều thích giúp đỡ kể cả người xa lạ. Họ dường như luôn muốn mang lại niềm vui cho mọi người. Dù cho cuộc sống có bộn bề, và nhiều lo toan, nhưng một khi bạn bè cần thì họ sẵn sàng sắp xếp hoặc gạt qua mọi thứ để lao vào giúp đỡ.

Vì tuổi Sửu tâm niệm, khi một người đang bị mất phương hướng, nếu không có bạn bè bên cạnh sẽ bị tổn thương. Có một người bạn hết lòng vì bạn bè như thế này thì quả là tuyệt vời.

Trong tình yêu cũng vậy, Sửu là người có tấm lòng và hết mực bao dung. Những lỗi lầm nhỏ mà nửa kia mắc phải, hay những tranh cãi trong cuộc sống, con giáp này luôn chọn phương án làm hòa và bỏ qua, không để những khúc mắc, tranh cãi làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhưng với những lỗi lầm lớn hơn thì sao, khi bị đối phương làm tổn thương sâu sắc thì con giáp này vẫn sẽ cố gắng tìm đủ mọi lý lẽ để bào chữa cho đối phương, để bảo vệ tình yêu của mình.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi sở hữu trái tim lương thiện và một tâm hồn đầy nhân hậu. Đối với bất cứ người nào, tuổi Hợi đều thích giúp đỡ kể cả người xa lạ. Họ không thích thấy người khác buồn. Bằng hết khả năng của mình, tuổi Hợi sẽ cố gắng đem đến niềm vui cho mọi người mà không hề mong được đền đáp hay trao đổi điều gì. Dù cho cuộc sống có bộn bề, và nhiều lo toan, nhưng một khi bạn bè cần thì họ sẵn sàng sắp xếp hoặc gạt qua mọi thứ để lao vào giúp đỡ.

Vì tuổi Hợi tâm niệm, khi một người đang bị mất phương hướng, nếu không có bạn bè bên cạnh sẽ bị tổn thương. Trên thực tế, tuổi Hợi là một người bạn cực kỳ tuyệt vời. Trong một khoảnh khắc nào đó họ thật sự nghĩ rằng tình bạn quan trọng hơn cả tình yêu. Nhưng điều này không nói lên rằng họ không coi trọng tình yêu của mình. Nhìn chung, tuổi Hợi rất được lòng nhiều người và họ có một đời sống tình cảm vô cùng viên mãn.

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