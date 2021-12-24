Top 3 con giáp nổi tiếng ích kỷ và tự phụ, cần cải thiện ngay nếu như muốn yên bề gia thất

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 17:20

Trong 12 con giáp, 3 con giáp sau đây chính là những kẻ ích kỷ bậc nhất. Trong chuyện tình duyên điều này không hề có lợi, vì vậy, cần sửa đổi ngay.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn chín chắn, cẩn trọng, vốn phải rất được mọi người yêu mến với đúng. Nhưng sự thật thực ra lại tương phản. Họ thường phải nhận lại sự oán trách của đồng nghiệp hoặc cấp dưới. Hóa ra, người tuổi này hiếu thắng, lại rất coi trọng sự nghiệp của mình, mà bởi vì phong thái trời sinh, họ thường được ngồi những vị trí tương đối cao.

Những nhà lãnh đạo tuổi Thìn lại thường không để tâm đến cảm xúc của đồng nghiệp và cấp dưới xung quanh mình. Họ thường yêu cầu tăng ca hoặc thúc giục mọi người một cách “vô tội vạ”, khiến người ta dần dần cảm thấy mệt mỏi, không còn nhiệt huyết. Mà những lúc như thế, họ lại còn thường phải nghe lãnh đạo tuổi Rồng phàn nàn, kêu ca. Vì thế, con giáp này đa số đều là những vị lãnh đạo chịu nhiều lời oán thán của nhân viên.

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Những nhà lãnh đạo tuổi Thìn lại thường không để tâm đến cảm xúc của đồng nghiệp và cấp dưới xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho rằng, người tuổi Dậu nhiệt tình hiếu khách, thực ra lại là một người tương đối ích kỷ. Mỗi khi đưa ra một quyết định gì, họ đều đặt bản thân lên hàng đầu, tiêu chí của họ là chỉ cần bản thân mình vui vẻ, hài lòng là được. Chính điều này đã khiến họ dần dần lờ đi cảm xúc của những người xung quanh. Những khi bất đồng ý kiến xảy ra, họ vẫn sẽ lấy bản thân làm lựa chọn ưu tiên, yêu cầu mọi người phải phối hợp với mình.

Thế nhưng không phải ai cũng sẽ chiều theo ý của con giáp này. Nếu đã gặp phải đối tượng có sức mạnh hơn mình, họ chỉ có thể chấp nhận thất bại. Thế nhưng chuyện khiến người ta đau đầu nhất là dù có chịu thua rồi, họ vẫn cứ kiên trì giữ quan điểm mình là nhất như trước, mãi mãi không bao giờ chịu thay đổi.

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Những người tuổi Tý sinh ra đã thuộc nhóm người thông minh cơ trí, nhưng làm chuyện gì cũng thường đặt bản thân lên đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sinh ra đã thuộc nhóm người thông minh cơ trí, nhưng làm chuyện gì cũng thường đặt bản thân lên đầu tiên, rất ít khi suy xét đến cảm nhận của người khác. Trong lòng bọn họ chỉ có thế giới của chính mình, mọi người có thể cùng chung chiến thắng, nhưng chiến thắng của họ không thể ít hơn mọi người được.

Chính vì quan điểm này, mà trong công việc cũng như trong lĩnh vực làm ăn, họ thường hay tính trước tính sau, nên bị người ngoài đánh giá là hẹp hòi. Có những khi, chỉ vì một lợi ích rất nhỏ, họ cũng sẽ không lùi bước khoan nhượng người khác, kết quả cuối cùng có khi lại khiến chính bản thân họ phải chịu thiệt hại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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