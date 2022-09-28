Top 3 con giáp nổi tiếng "chịu chi", cưng vợ như "bà hoàng", ai lấy được phước hưởng cả đời, gia đạo vượng phát ngời ngời

Đàn ông tuổi Dần là những người có thể khiến người khác cảm thấy bị áp bức, đặc biệt là khi đối xử với đồng nghiệp và cấp dưới tại nơi làm việc. Họ nghiêm khắc, làm gì cũng rõ ràng, không có chuyện công tư lẫn lộn. Tuy nhiên đừng vì vậy mà hiểu lầm họ là những người lạnh lùng vô cảm. Bản thân tuổi Dần sống tình cảm, sẽ bước vào mối quan hệ với sự nghiêm túc và trách nhiệm.

Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Dần luôn mặc định mình là trụ cột trong gia đình nên mọi việc đều cần phải có họ giải quyết. Điều này không có nghĩa là tuổi Dần thiếu tôn trọng vợ. Theo quan điểm của họ, vợ là để yêu còn người đàn ông như mình cần gánh vác những công việc nặng nhọc và mang đến hạnh phúc cho người yêu của mình.

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Những người đàn ông tuổi Mão hiền lành, tinh tế, sống trách nhiệm với gia đình. Một khi đã có người phụ nữ của đời mình, tuổi Mão sẽ cật lực làm việc để kiếm tiền, vun vén cho tổ ấm.

Về đến nhà, tuổi Mão sẽ là một người chồng, người cha ấm áp, dịu dàng. Do sống có trách nhiệm nên họ không bao giờ khiến vợ phải chịu buồn tủi, khổ cực. Chính vì yêu chiều vợ như vậy mà bản thân họ cũng được vợ chăm sóc lại chu đáo.

Nhiều người cho rằng nam tuổi Mão sợ vợ nhưng trong thực tế, họ chỉ là người quá yêu vợ, đội vợ lên đầu mà thôi. Những người tuổi này không gia trưởng, về đến nhà họ sẵn sàng cơm nước, giặt giũ phụ vợ. Họ biết rằng người phụ nữ này sẽ gắn bó cả đời với mình nên các chú mèo sẵn lòng nhún nhường một chú cho vợ vui lòng.

Chính vì sự yêu vợ, nhún nhường như vậy mà tổ ấm của đàn ông tuổi Mão thường ít sóng gió. Vợ chồng luôn đồng thuận, đồng lòng trong mọi việc.

Tuổi Hợi

Các anh chàng tuổi Hợi luôn được xem là “ứng viên hàng đầu” trong việc chọn chồng của các nàng đấy. Vì đối với các chàng trai ấy, gia đình chính là nơi nuôi dưỡng nhiều tình cảm nhất. Dù sự nghiệp có thành công đến đâu, đối với họ gia đình vẫn là ưu tiên nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Họ sẵn sàng bắt tay phụ giúp việc nhà từ nhỏ nhặt đến lớn lao để đỡ đần cho vợ mình bớt đi sự vất vả. Với con cái, những người đàn ông tuổi Hợi luôn thấy đây là một việc làm vô cùng tự hào, họ không sợ ngại vất vả, khó khăn trong việc giáo dục, chăm sóc con cái. Không những thế, những người bố tuổi Hợi luôn là những vị thần phân xử công bằng nhất trong mắt những đứa con. Họ luôn dùng thái độ công bằng nhất và sẵn sàng lắng nghe con giải thích khi phạm lỗi để giải quyết những tranh chấp nhỏ nhặt giữa những đứa trẻ với nhau.

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