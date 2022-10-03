Là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, quả không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Tý cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Tử vi dự báo đúng ngày mai (4/10) ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng ngày mai (4/10) là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý, vì Tý và Sửu là 1 cặp con giáp nổi tiếng tương hợp. Sửu đem lại sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Tuổi Hợi

Tháng 10 dương lịch trở đi, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh đây sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời.

Tử vi dự báo đúng ngày mai (4/10), đây sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

Tử vi dự báo người tuổi Hợi nên đi mua ngay vé số đúng ngày mai (4/10), tuổi Hợi có cơ may trúng số độc đắc, rước lộc vào nhà, giàu lên nhanh chóng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn tài giỏi, thông minh, sống độc lập và không ngừng sáng tạo để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Nếu để xét con giáp phát tài cuối tuần này thì không thể không nhắc đến người cầm tinh con Rắn. Đúng ngày mai (4/10) trở đi tuổi Tỵ chẳng những tiền thu đầy tay mà chủ nhật tiền cũng thu đầy két, gặp nhiều may mắn.

Nhờ sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm trong công việc mà người tuổi Tỵ có được nguồn thu nhập rất dồi dào, ổn định. Trong ngày mai (4/10), tuổi Tỵ chắc chắn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những của cải, tài lộc này sẽ đến với Tỵ một cách bất ngờ và đầy ngẫu nhiên.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.