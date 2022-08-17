Top 3 con giáp nào gặp rắc rối vì chuyện tiền bạc trong tháng 9 tới?

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 15:00

Không tiền đố mọi người làm nên, các con giáp dưới đây gặp khó khăn nhiều trong cuộc sống vì vấn đề tiền bạc.

Tuổi Tị

 

Người tuổi Tị thích tiền nhưng không có nhiều quan niệm về tiền. Tị coi việc kiếm tiền là thước đo giá trị bản thân, họ cũng rất thích thú với quá trình kiếm tiền, họ cho rằng chỉ cần kiếm đủ tiền là họ có năng lực và sức mạnh.

 

Người tuổi Tị bẩm sinh là người sắc sảo và khôn ngoan, sáng suốt và linh hoạt, có phúc khí, biết đầu tư và quản lý tài chính, đa số những dự án họ dồn tâm huyết vào đó đều hái ra tiền. Nhiều người cho rằng mình rất giàu có, không cần phải vất vả kiếm thêm, nhưng người tuổi Tị thì không có khái niệm độ. Máu kiếm tiền của họ dường như không thể dừng lại, trong mắt Tị đều là tiền của.

 

Là con giáp dễ gặp rắc rối vì tiền, vì tham vọng quá lớn nên Tị dễ dính đến những thị phi liên quan đến tiền bạc. Con giáp này phải cẩn thận hết sức với những người trong vòng tròn xã giao của mình kẻo bị “cắn trộm” lúc nào không hay.

 

Tuổi Sửu

 

Trong tháng tới đây, trình của tuổi Sửu sa sút, mọi việc diễn ra không được như ý nên ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần. Nếu đánh mất bình tĩnh, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm, ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên.

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Trong công việc, tuổi Sửu còn gặp phải sự cạnh tranh gay gắt, có tiểu nhân quấy phá. Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc vì thế ảm đạm, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu mà thôi.

Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Còn kẻ độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, thậm chí đã dành thời gian hẹn hò vẫn chẳng đi đến đâu.

 

Tuổi Dậu

 

Người sinh năm Dậu rất ham tiền, sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm được nhiều tiền hơn. Đa phần những người tuổi Dậu chỉ sống trong vòng tròn nhỏ bé của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc và ý kiến của người khác.

 

Bộ não của họ rất sáng, họ có rất nhiều ý tưởng, có nhiều cách để kiếm tiền và xung quanh họ cũng rất quyền lực, luôn có thể cung cấp cho họ một nền tảng tốt hơn để họ thể hiện tài năng của mình và thu được lợi ích lớn hơn cho mình.

 

Người tuổi Dậu bản tính tự cao, kiêu ngạo, không muốn thua kém người khác, làm gì cũng giỏi hơn người khác, chỉ mong thu nhập cao hơn người khác nên thường gặp rắc rối về tiền bạc. May mắn thay, họ mạnh mẽ và sống nguyên tắc nên sẽ không làm bất cứ điều gì trái pháp luật vì tiền.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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