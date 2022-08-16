Cưới 3 con giáp nam dưới đây, phụ nữ hạnh phúc cả đời, hậu vận giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 21:00

Tử vi học khẳng định, nếu bạn lấy được các con giáp nam dưới đây sẽ hạnh phúc trọn đời.

Tuổi Sửu

Chàng Sửu chính là chàng giáp cưng chiều bạn đời nhất trong 12 con giáp. Sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của họ dành cho nửa kia luôn khiến người khác phải ganh tỵ. Đặc biệt, dù đã kết hôn lâu nhưng anh ấy vẫn luôn giữ được tình cảm mặn mà giữa 2 người dù có những lúc sóng gió và chưa bao giờ có ý định "ăn vụng" cả.

Ngoài ra, sửu còn là con giáp nhìn xa trông rộng, có óc chiến lược và cực kỳ thông minh. Khi có vợ, mẫu đàn ông này sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền, mang lại cho vợ một cuộc sống nhàn hạ, sung túc, nhất là khi đến tuổi trung niên.

Tài năng khiến cho đàn ông tuổi Sửu được nhiều cô gái chú ý (kể cả khi đã có vợ) nhưng anh ấy luôn có trách nhiệm với gia đình và xem việc "trai gái" là một tội lỗi không thể chấp nhận được. Chính vì thế, chàng rất nghiêm túc với mọi mối quan hệ, giữ khoảng cách đúng mực và nhất quyết không bao giờ phản bội lại người mình yêu thương.

Tuổi Tý

Tình yêu đầu đời với những rung động thiêng liêng khiến cho nam tuổi Tý chẳng thể nào quên, mối tình đầu cũng thường sẽ trở thành tình yêu duy nhất trong đời của họ. Cả đời mình thì những quý ông tuổi Tý hầu như chỉ yêu sâu đậm một người. Nếu đã phải yêu, phải lấy ai làm vợ thì sao phải rắc rối cân đo đong đếm, chỉ cần lắng nghe trái tim mình, ai là người mình yêu nhất thì đó sẽ là người vợ cả đời này tuổi Tý nâng niu trong tay mình.

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Và một khi đã yêu nhau đến thế hà cớ gì phải làm tổn thương nhau, dù mai sau có giàu sang phú quý, có trở thành ông chủ thì tình đầu say đắm vẫn chẳng bao giờ phai nhạt trong tim con giáp này.

Họ sẽ giữ mình đến cùng để bảo vệ tình yêu, bảo vệ sự thiêng liêng của tổ ấm gia đình mà 2 người đã chung tay gây dựng.

Tuổi Dậu

Ôn hòa, giản dị, hướng nội và hơi kiệm lời là tính cách nổi trội ở đàn ông tuổi Dậu. Chàng là một người lý trí và hiện thực, biểu hiện trong tình cảm cũng rất rõ ràng và cẩn thận. Chàng sẽ không vì tình cảm nhất thời mà bước vào mối quan hệ yêu đương hay kết hôn với ai đó.

Tính cách, gia đình và các điều kiện khác của đối phương đều được chàng tìm hiểu, phân tích tỉ mỉ để xem có phù hợp với mình không. Đặc biệt là chuyện ngoại tình đối với người truyền thống như chàng thật sự là một thất bại, sỉ nhục trong đời nên cũng rất hiếm khi chàng sinh lòng phản bội.

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