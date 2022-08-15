Dự báo 8 ngày tới, con giáp nào mỉm cười hạnh phúc?

Con giáp dưới đây kẻ cười người khóc trong 9 ngày tới.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, bạn có hung vận lớn lấn át cát vận, cần cẩn trọng xuất hiện tiểu nhân gây họa xuất hiện kẻ ném đá giấu tay. Khi xuất hiện vấn đề, bạn đừng nóng nảy khiến xấu bụng lợi dụng sơ hở. Tới giữa tuần, mọi chuyện mới dần ổn định do bạn đã tìm ra phương pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, sự nỗ lực của bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.

Giữa tuần, bạn có vận may tài lộc nhờ có Chính Tài và Thiên Tài nâng đỡ. Bạn biết cách để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Trong chuyện tình cảm, bạn cùng người kia xuất hiện nhiều vấn đề, cả hai đều giữ cái tôi của mình, chẳng ai chịu nhún nhường ai khiến mọi chuyện bế tắc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất thông minh, độc lập và không chịu khuất phục. Con giáp này có năng lực, ham học hỏi, biết cách lập kế hoạch.

Họ cũng không ngại khó, ngại khổ. Khi gặp khó khăn, họ không nản lòng, nhụt chí mà từng bước tìm cách giải quyết vấn đề. Con giáp tuổi Tý tin rằng thái độ quyết định thành công của họ trong tương lai. Vì vậy, con giáp này luôn giữ được tinh thần lạc quan, cầu thị.

Sau 8 ngày, vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Tý sẽ suôn sẻ hơn. Tại nơi làm việc, họ được lãnh đạo ghi nhận, có quý nhân phù trợ. Người tuổi này có tài vận vượng phát, kiếm tiền bằng nhiều cách.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi có mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Không chỉ 8 ngày tới mà trong 6 tháng, con giáp này được lộc làm ăn, kinh doanh. Sự nghiệp của họ thuận buồm xuôi gió, tiền về đầy túi.

Tuổi Thìn

Đây là một tuần năng động của bạn, sự an toàn, ổn định đã dần thay thế bằng những quyết định táo bạo, sáng tạo hơn. Bạn là người chủ động, linh hoạt, không ngại khó khăn hay thách thức. Đầu tiền, con giáp hãy lưu ý tránh xa những chuyện thị phi, tranh đấu nơi công sở.

Việc gì không ảnh hưởng tới mình thì không nên tham gia, khi tham gia giao thông nên cẩn trọng chú ý nhìn đường. Chuyện tài lộc khá ảm đạm, bạn cần hết sức kỹ càng tính toán, tránh để đưa ra những quyết định sai lầm trong lúc nóng vội.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Con giáp nào sau 40 tuổi giàu sang hơn ai hết, người người ghen tị đỏ mắt? Dù lúc trẻ có khó khăn đến mấy nhưng những con giáp dưới đây sau 40 tuổi giàu sang ít người biết.

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