Top 3 con giáp nam nổi tiếng lăng nhăng bậc nhất, đã có người thương nhưng thường xuyên tơ tình

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 18:15

Các chị em phụ nữ chạy ngay còn kịp nếu lỡ vớ được các con giáp nam này.

Tuổi Ngọ

Khi nhắc tới tuổi Ngọ, nhiều người sẽ liên tưởng tới những chú ngựa bất kham, ham vui, thích chạy nhảy khắp nơi. Cho nên, nếu nói người cầm tinh con ngựa là người đào hoa thứ hai thì chắc không ai dám nhận đứng hạng nhất.

Trong tình yêu, tình cảm của người tuổi Ngọ cũng ít khi ở yên được một chỗ. Đàn ông tuổi Ngọ muốn nếm trải đủ cảm giác ngọt bùi trên thế gian nên ngay cả khi kết hôn, họ cũng không yên phận, sẵn sàng “thả thính” và không từ chối cơ hội khi “mỡ dâng miệng mèo”.

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu kiệm lời, thật thà đến mức ngây ngô. Chính sự ngây ngô, hiền lành ấy của họ lại là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người khác giới. Phụ nữ gặp chàng Sửu lần thứ nhất có thể không mấy ấn tượng với họ, nhưng chỉ cần có lần thứ hai chắc chắn sẽ mong được gặp họ lần thứ ba bởi khi ấy đối phương đã trót phải lòng chàng.

Ngoài sự đào hoa như vận mệnh, trong tình cảm Sửu khá ích kỷ và nhanh chán. Chàng dễ dàng rơi vào những mối tình vụng trộm với đàn bà khác dù đã có người yêu hay vợ con đề huề. Đáng buồn hơn, dù được thứ tha hết lần này đến lần khác Sửu vẫn không tự chất vấn lương tâm, vẫn tiếp tục phạm sai lầm.

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Đàn bà có chồng tuổi Sửu sẽ cả đời phải lo giữ chồng, bởi dù bước vào tuổi trung niên đàn ông tuổi này vẫn không thay đổi được bản chất lăng nhăng của mình.

Tuổi Hợi

Đặc điểm nổi bật của những chàng trai tuổi Hợi là hay thay đổi, không kiên định. Họ luôn ham thích những cái mới lạ và chán ghét những điều đi theo lối mòn, cũ kỹ. Chính vì vậy, ngay cả khi nhìn thấy một cô gái đẹp trên đường cũng khiến chàng này mơ tưởng và vạch ra kế hoạch để cưa cẩm cái mới.

Tuy nhiên, đàn ông tuổi Hợi thường chỉ “vui chơi qua đường”. Họ vừa muốn được thỏa mãn bản thân, vừa muốn giữ được gia đình để không bị người xung quanh đàm tiếu.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!

 

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