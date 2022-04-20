Top 3 con giáp MAY MẮN NHẤT trong 3 ngày cuối tuần (22/04-24/04/2022)

Người tuổi Hợi có một khởi đầu tuần với nhiều thuận lợi do được Chính Quan nâng đỡ, nhưng từ giữa tuần trở đi, nhiều khó khăn sẽ thi nhau ập tới. Thương Quan và Tỷ Kiên cho thấy bạn khó có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả cấp trên và đồng nghiệp.

Tiểu Hao cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hằng ngày. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện tiền nong, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu.

Ngược lại, chuyện làm ăn có dấu hiệu tiến triển tích cực vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần, đến cuối tuần thì có vẻ yên ắng hơn. Bạn nên nắm bắt cơ hội ở trước mắt, chớ chần chừ do dự kẻo sẽ bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần của 12 con giáp nói rằng, vận trình của người tuổi Mão nhìn chung có nhiều khởi sắc trong tuần này, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui.

Hãy nhớ rằng thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống. Bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, khiến nhiều cơ hội nghề nghiệp, tài vận và cả tình duyên mở ra trước mắt.

Với người làm công ăn lương, hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao, bạn sẽ được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Với người làm ăn kinh doanh, cơ hội kiếm tiền về đầy túi cũng nhiều hơn, bạn nên khéo léo tận dụng thế mạnh của mình.

Với người làm ăn kinh doanh, cơ hội kiếm tiền về đầy túi cũng nhiều hơn, bạn nên khéo léo tận dụng thế mạnh của mình.

Bên cạnh đó, sự ngọt ngào và lãng mạn trong đời sống tình cảm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sức mạnh. Cả bạn và người ấy đều dành cho nhau sự tôn trọng và thấu hiểu.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi tuần này từ ngày 22/4 đến 24/4/2022 của 12 con giáp, sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện mang tới nhiều mối nhân duyên bất ngờ, tuổi Tỵ cảm nhận đời sống cá nhân của mình có thêm nhiều màu sắc thú vị.

Người độc thân có thể sẽ gặp được một người đặc biệt khiến trái tim bạn loạn nhịp, hãy chủ động nắm lấy hạnh phúc của mình để tránh những hối tiếc về sau.

Con giáp may mắn tuần này hãy cứ là chính mình, tự tin và chân thành, như vậy bạn cũng đủ sức cuốn hút rồi chứ không cần phải ép bản thân trở thành bản sao của ai đó. Công việc của bản mệnh cũng khá ổn định, khi các dự án đề ra đều tiến triển như kế hoạch, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn gặp vài rắc rối nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết ổn thỏa.

Bên cạnh đó, thu nhập của bạn cũng có xu hướng tăng lên. Nếu con giáp này có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay khai trương cửa hàng thì nên chọn thời điểm giữa tuần để tiến hành bởi đó chính là lúc cát tinh hội tụ.

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