Top 3 con giáp may mắn, đúng 2 ngày cuối tháng (30, 31/07/2022), vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp vận may đến tay, mọi điều suôn sẻ như cá gặp nước, vét sạch tiền của thiên hạ

Tử vi trong 2 ngày cuối tháng 7 này, trời sẽ cho Tỵ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Những người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Trong tử vi 12 con giáp thì người tuổi Mão là những người hiền lành, biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, sống tình nghĩa nên được mọi người hết mực yêu thương, quý mến.

Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong 2 ngày tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Trong 2 ngày này, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 30/07 đến ngày 31/07, tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng vọt, dự đoán sẽ trở thành triệu phú trong năm nay. Nếu nắm bắt được cơ hội, sự phát triển của sự nghiệp trong năm nay sẽ thăng hoa đến mức không ngờ. Trong 2 ngày này, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình.

Sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán của Mão trong ngày 30, 31/07 rất thuận lợi. Với người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ có cơ hội được tăng lương hoặc thăng tiến. Ngoài ra, nhờ Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với thời gian trước. Tuy nhiên, trong hợp tác làm ăn Mão nên cẩn thận nhìn nhận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho rằng, những người tuổi Mùi vốn tính điềm đạm, hoạt bát, làm việc gì cũng lạc quan, rộng lượng. Trong cuộc sống, người cầm tinh con Dê nhẹ nhàng, hiền lành nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ.

Sự trợ giúp của phúc tinh khiến nỗ lực của tuổi Mùi càng được đền đáp xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi không vì bị mọi người coi thường mà xem nhẹ bản thân, nguợc lại càng thêm dũng cảm, bền bỉ đi đến thành công. Tuổi Mùi cứ lặng thầm, nhưng sôi sục cố gắng từng ngày. Vì vậy không có gì lạ khi 2 ngày cuối tháng 7 này, Mùi sẽ gặt hái được thành quả.

Những ai từng xem thường con giáp này sẽ vô cùng kinh ngạc, không ngờ tuổi Mùi như "lột xác", một bước lên đỉnh cao thành công. Sự trợ giúp của phúc tinh khiến nỗ lực của tuổi Mùi càng được đền đáp xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.