Top 3 con giáp may mắn, đúng 2 ngày cuối tháng (30, 31/07/2022), vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp vận may đến tay, mọi điều suôn sẻ như cá gặp nước, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 10:29

Top 3 con giáp có nhiều khởi sắc trong 2 ngày cuối tháng 7 này, bởi những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Top 3 con giáp may mắn, đúng 2 ngày cuối tháng (30, 31/07/2022), vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp vận may đến tay, mọi điều suôn sẻ như cá gặp nước, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày cuối tháng 7 này, trời sẽ cho Tỵ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong 2 ngày tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Tuổi Mão

Trong tử vi 12 con giáp thì người tuổi Mão là những người hiền lành, biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, sống tình nghĩa nên được mọi người hết mực yêu thương, quý mến.

Top 3 con giáp may mắn, đúng 2 ngày cuối tháng (30, 31/07/2022), vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp vận may đến tay, mọi điều suôn sẻ như cá gặp nước, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 2
Trong 2 ngày này, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 30/07 đến ngày 31/07, tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng vọt, dự đoán sẽ trở thành triệu phú trong năm nay. Nếu nắm bắt được cơ hội, sự phát triển của sự nghiệp trong năm nay sẽ thăng hoa đến mức không ngờ. Trong 2 ngày này, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình.

Sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán của Mão trong ngày 30, 31/07 rất thuận lợi. Với người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ có cơ hội được tăng lương hoặc thăng tiến. Ngoài ra, nhờ Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với thời gian trước. Tuy nhiên, trong hợp tác làm ăn Mão nên cẩn thận nhìn nhận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho rằng, những người tuổi Mùi vốn tính điềm đạm, hoạt bát, làm việc gì cũng lạc quan, rộng lượng. Trong cuộc sống, người cầm tinh con Dê nhẹ nhàng, hiền lành nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ.

Top 3 con giáp may mắn, đúng 2 ngày cuối tháng (30, 31/07/2022), vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp vận may đến tay, mọi điều suôn sẻ như cá gặp nước, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 3
Sự trợ giúp của phúc tinh khiến nỗ lực của tuổi Mùi càng được đền đáp xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi không vì bị mọi người coi thường mà xem nhẹ bản thân, nguợc lại càng thêm dũng cảm, bền bỉ đi đến thành công. Tuổi Mùi cứ lặng thầm, nhưng sôi sục cố gắng từng ngày. Vì vậy không có gì lạ khi 2 ngày cuối tháng 7 này, Mùi sẽ gặt hái được thành quả.

Những ai từng xem thường con giáp này sẽ vô cùng kinh ngạc, không ngờ tuổi Mùi như "lột xác", một bước lên đỉnh cao thành công. Sự trợ giúp của phúc tinh khiến nỗ lực của tuổi Mùi càng được đền đáp xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa nay - thứ Sáu (29/7), Top 3 con giáp quyền lực nhất năm, phúc khí vây quanh, may mắn dẫn lối, tình duyên ngọt ngào

Đúng 12 giờ trưa nay - thứ Sáu (29/7), Top 3 con giáp quyền lực nhất năm, phúc khí vây quanh, may mắn dẫn lối, tình duyên ngọt ngào

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ, thứ Sáu ngày 29/07/2022, 3 con giáp may mắn dưới đây có được những khoản thu 'kếch xù', sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa sau ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp tử vi hôm nay tử vi 2 ngày cuối tháng 7 tử vi mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 40 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 40 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn