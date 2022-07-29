Đúng 12 giờ trưa nay - thứ Sáu (29/7), Top 3 con giáp quyền lực nhất năm, phúc khí vây quanh, may mắn dẫn lối, tình duyên ngọt ngào

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 08:40

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ, thứ Sáu ngày 29/07/2022, 3 con giáp may mắn dưới đây có được những khoản thu 'kếch xù', sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa sau ngày mai.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay có nói, người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Đúng 12 giờ trưa nay - thứ Sáu (29/7), Top 3 con giáp quyền lực nhất năm, phúc khí vây quanh, may mắn dẫn lối, tình duyên ngọt ngào - Ảnh 1
Người tuổi Thìn bắt đầu tận hưởng thành quả, không cần nỗ lực quá nhiều mà tiền bạc vẫn đổ về ào ào - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bắt đầu từ 12 giờ hôm nay, là khoảng thời gian này rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, con giáp may mắn này thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Hôm nay, là lúc tuổi Thìn bắt đầu tận hưởng thành quả, không cần nỗ lực quá nhiều mà tiền bạc vẫn đổ về ào ào. Không những kiếm tiền dễ dàng mà họ cũng rất biết cách quản lý tài chính nên không lo thất thoát, hao tài tốn của.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân giỏi sử dụng trí não, có kỹ năng biểu đạt rất nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Người tuổi Thân cũng luôn cẩn thận, có sự thông minh nhạy bén để không xảy ra bất cẩn trong công việc hay khiến người khác hiểu lầm.

Đúng 12 giờ trưa nay - thứ Sáu (29/7), Top 3 con giáp quyền lực nhất năm, phúc khí vây quanh, may mắn dẫn lối, tình duyên ngọt ngào - Ảnh 2
Nhờ được quý nhân phù trợ nên không những tài chính ổn định, phát triển mà chuyện tình cảm của tuổi Thân thời gian tới cũng thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ ngày 29/07, khi Thái Tuế đã dần mở gọng kìm cũng là lúc tuổi Thân nhận được nhiều cơ hội làm giàu. Tuổi Thân có thu nhập từ nhiều nguồn, vận tài lộc cũng thịnh vượng hơn rất nhiều.

Trong công việc, đây cũng là giai đoạn tuổi Thân ngập tràn những ý tưởng mới, nhờ đó mà họ cũng dễ dàng nắm bắt đươc những cơ hội người khác chưa nhìn thấy được. Nhờ được quý nhân phù trợ nên không những tài chính ổn định, phát triển mà chuyện tình cảm của tuổi Thân thời gian tới cũng thuận lợi hơn.

Tuổi Dần

Hôm nay, những người tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân. Khoảng thời gian qua có nhiều lúc tuổi Dần cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó tự dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần.

Đúng 12 giờ trưa nay - thứ Sáu (29/7), Top 3 con giáp quyền lực nhất năm, phúc khí vây quanh, may mắn dẫn lối, tình duyên ngọt ngào - Ảnh 3
Tuổi Dần sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đúng 12 giờ trưa nay là dịp những người tuổi Dần sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian giúp người tuổi Dần cân bằng lại cảm xúc của bản thân.

Tử vi hôm nay cho biết, những người làm công ăn lương thì bạn cũng sẽ gặp không ít may mắn. Theo đó, tuổi Dần làm gì cũng phát tài, giàu có, tình duyên cũng vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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