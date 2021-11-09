Top 3 con giáp 'MÁT TAY' nhất tháng 10 ÂL, vận khí cực thịnh, làm đâu trúng đó, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 09/11/2021 18:00

Tử vi có nói, trong tháng 10 ÂL, những con giáp này vô cùng thuận lợi viên mãn, càng hiền lành lương thiện càng gặt hái nhiều thành công

Tuổi Mùi

Trời sinh ra những người tuổi Mùi đã chính là những người hiền lành, chăm chỉ càng kiên nhẫn thì càng dễ dàng thăng quan phát tài trong cuộc sống. Đặc biệt, nếu như những người tuổi Mùi luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy đúng lúc đúng chỗ, thì càng dễ dàng thăng quan tiến chức hơn người.

Đặc biệt, trong tính cách thì so với những con giáp khác người tuổi Mão lại là người vô cùng điềm tĩnh, lành tính và luôn tốt bụng với những người xung quanh, nên đi đâu cũng có người yêu mến. Trong công việc vào thời gian này tuổi Mùi luôn có nhiều quý nhân bên cạnh giúp đỡ khi gặp hoạn nạn.

Top 3 con giáp 'MÁT TAY' nhất tháng 10 ÂL, vận khí cực thịnh, làm đâu trúng đó, mưu sự tất thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 ÂL này chính là thời điểm để người tuổi Mùi có những bước tiến vượt bậc trong cuộc sống. Về chuyện tình cảm với những tuổi Mùi còn độc thân thì trong thời gian này có thể thìm được ý trung nhân mong đợi đã lâu. Còn với những người đã có gia đình thì trong năm tới này sẽ có những bước tiến vượt bậc, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất thường vô cùng kiên cường, lại có ý chí trong cuộc sống nên họ đa đặt ra mục tiêu gì thì sẽ cố gắng hết mình để có thể đạt được những mục tiêu đó. Trong cuộc sống những người tuổi Tuất chính là con giáp có cá tính, không tham vọng một cuộc sống quyền lực nhưng luôn nỗ lực hết mình để kiếm tiền. Chính vì vậy, những người tuổi Tuất dễ dàng gặt hái đươc những cơ hội thành công.

Trong tháng 10 ÂL này, những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Top 3 con giáp 'MÁT TAY' nhất tháng 10 ÂL, vận khí cực thịnh, làm đâu trúng đó, mưu sự tất thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi chính là những con giáp có tính cách hoạt bát, vui vẻ, thích tự do sáng tạo và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai mà luôn muốn tự mình tạo dựng những cơ hội. Trong tháng 10 ÂL, những người tuổi Hợi so với những con giáp khác, rất hiền lành và sống chuẩn mực, càng gặp khó khăn họ lại càng bộc lộ được những ưu điểm của mình khiến ai cũng phải yêu mến.

Top 3 con giáp 'MÁT TAY' nhất tháng 10 ÂL, vận khí cực thịnh, làm đâu trúng đó, mưu sự tất thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng rất tích cực lạc quan khi đối mặt với những khó khăn thử thách. Họ tâm niệm rằng, mọi sự vất vả đều được đền đáp xứng đáng với nhiều điều may mắn bất ngờ. Những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào những tháng cuối năm tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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